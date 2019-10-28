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Faslı ağabey, Bosna Hersek'te öldürülen kardeşine sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'te öldürülen ve kimliği belirlenemediği için burada defnedilen 20 yaşındaki Faslı Said Addou'nun ağabeyi Mustafa Addou: - "Kardeşimin mümkünse Fas'a götürülmesini istiyoruz. İslam şartlarına uygun defnedilmiş olması içimizi bir nebze olsun rahatlatıyor. Bu durumda Bosna Hersek'te kalmasına da razıyız"

BİLECA (AA) - Bosna Hersek'in güneyindeki Bileca şehrinde öldürülen ve kimliği belirlenemediği için burada defnedilen 20 yaşındaki Faslı Said Addou'nun ailesi, cenazenin Fas'a götürülmesini istiyor.

Bu ayın başında öldürülen Addou'nun ağabeyi Mustafa Addou, Bileca İslam Birliğiyle iletişime geçerek, öldürülen gencin kardeşi olduğunu belirtti.

Addou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin cenazesinin Fas'a taşınması talebinde bulunduklarını aktardı.

Kardeşi Said Addou'nun fakir bir ailenin dört çocuğundan birisi olduğunu ve daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek istediğini anlatan Addou, maktulün, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve Karadağ üzerinden Bosna Hersek'e ulaştığını söyledi.

Said'in neden öldürüldüğünü öğrenmek isteyen acılı ağabey, "Kardeşimin mümkünse Fas'a götürülmesini istiyoruz. İslam şartlarına uygun defnedilmiş olması içimizi bir nebze olsun rahatlatıyor. Bu durumda Bosna Hersek'te kalmasına da razıyız." ifadesini kullandı.

Bileca İslam Birliği Başimamı Sadet Bilalic, kimliği belirlenemeden toprağa verilen gencin arkadaşları ve tanıdıklarıyla irtibata geçmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Bosna Hersek'te benzer olayların yaşanmaması için ilgili makamlarla görüştüklerini belirten Bilalic, bir sınır polisi vesilesiyle Said'in ağabeyiyle irtibata geçtiklerini dile getirdi.

Said Addou, ekimin başında Bileca'da öldürülmüş, kimliği belirlenemediği için Bilalic ve yerel halkın katıldığı cenaze töreniyle toprağa verilmişti.

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bosna hersek Fas göçmen Mustafa Addou Said Addou

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