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Faslı çift Beyoğlu'nda dehşeti yaşadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınlarında gezen Faslı aile, bebek arabalarına çarpan kişiler tarafından gasp edildi. Çiftin yaklaşık 2 bin dolarını alan gaspçıların aileyi takibi, kovalamaca, kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.

Faslı çift Beyoğlu'nda dehşeti yaşadı!

Olay saat 12 30 sıralarında Galata Kulesi sokakta meydana geldi. Faslı çift, üç yaşındaki çocukları ile dolaşırken bir otomobil ile yaklaşan şüpheliler, bebek arabasına çarptı. Çift, sürücü ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada şüpheliler, çifti darp ederken çantalarındaki yaklaşık 2 bin doları da alıp kaçtı. Şüphelilerin aileyi takibi, çiftin şüphelilerin aracının önünü kesmeye çalışması, otomobilin kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

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"2 BİN DOLARINI ALIP KAÇMIŞLAR"

Çevredeki bir görgü tanığı, kavga zannettiği bir gürültü duyduğunu, olay yerine geldiğinde ise bir otomobilin bebek arabasına çarptığını öğrendiğini belirterek, "Adamın 2 bin dolarını alıp kaçmışlar" dedi.

Faslı ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis plakasını tespit ettiği otomobille kaçan şüphelileri arıyor.

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