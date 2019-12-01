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Faslı geline Balıkesir'de köy düğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 20:48 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi kırsal Ağacık Mahallesi'nde yaşayan Seracettin Tunca, Faslı Meryem Amagemi ile dünyaevine girdi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi kırsal Ağacık Mahallesi'nde yaşayan Seracettin Tunca, Faslı Meryem Amagemi ile dünyaevine girdi. Çift için yöre sakinlerinin de katıldığı köy düğünü yapıldı.

Burhaniye'de yaşayan ve kasaplık yapan Seracettin Tunca, elektrik teknikeri olan Fas uyruklu Meryem Amagemi ile hayatını birleştirdi. Çift, köy düğünü düzenleyerek, yöre sakinlerini de davet etti. İlk danslarının ardından çift, çiftetelli oynadı. Meryem Amagemi'nin yakınları ise Arap müzikleri eşliğinde oynadı. Düğüne katılan kadınlar, Faslı gelinle yakından ilgilenip, fotoğraf çektirdi. Seracettin Tunca'yı çok sevdiğini belirten Meryem Amagemi, "Ben Fas'tan geldim. Kocamı çok seviyorum. Çok mutluyum. Türkiye'yi de çok sevdim” diye konuştu.

Meryem Amagemi ile evlendiği için çok mutlu olduğunu anlatan Seracettin Tunca ise "Meryem'i Fas'tan getirdim. Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Düğünümüze katılanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

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