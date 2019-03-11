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Faslı gruplardan İsrail'in Marakeş Judo Grand Prix'e katılmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

Faslı gruplardan İsrail'in Marakeş Judo Grand Prix'e katılmasına tepki

Fas'ın Marakeş kentinde hafta sonu düzenlenen Judo Grand Prix turnuvasına İsrail'in de katılması Tel Aviv ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı çıkan grupların tepkisine neden oldu.

İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı olan gruplardan Normalleşme Karşıtı Fas Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet programında yer alan Marakeş Judo Grand Prix turnuvasına İsrail'in de katılması kınandı.

Geçen yıl Agadir kentinde düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda İsrail takımının kazanmasının ardından İsrail milli marşı çalındığı ve bu durumun kamuoyunda büyük tepkiye neden olduğu hatırlatılan açıklamada, "Müsabakalara, 10 siyonistin katılması yeni bir normalleştirme suçudur." denildi.

Açıklamada ayrıca "siyonistlerin Gazze sınırına düzenlediği kanlı saldırılar ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme çabaları devam ederken İsrailli oyuncuların bu turnuvaya katılmasının Fas halkının egemenliğini çiğnemek anlamına geldiği" ifade edildi.

İsrail medyasında son dönemde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Fas'ı ziyaret edeceğine dair iddialar yer alırken, konuyla alakalı Fas makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fas'ın Marakeş kentinde 8-10 Mart'ta düzenlenen, aralarında İsrail'den 10 oyuncunun da bulunduğu Grand Prix turnuvasına, 71 ülkeden, 199'u kadın 487 sporcu katıldı.

Fas, eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 2000 yılında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından bu ülkeyle ilişkilerini kesmiş, Rabat'ta bulunan İsrail İletişim Ofisini kapatmıştı.

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Fas israil Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi tepki

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