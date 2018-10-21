Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...

Fas’a ait özel bir hava yolu şirketinde hosteslik yapan 28 yaşındaki Mona M., 2014 yılında tatil için İstanbul’a geldi. Burada Muhammed A. ile arkadaşlık kurdu. Faslı Mona ile Muhammed'in arkadaşlığı yaklaşık 1 yıl sürdü ve ikilinin aralarında duygusal bir yakınlık oluştu. Muhammed A., Mona M’yi ailesiyle tanıştırıp, onunla evlenmek istediğini söyledi.

Faslı Mona, Muhammed A’ya İstanbul’a taşınıp ve buradan bir ev almak istediğini söyledi. Muhammed A. ise amcasının oğlunun emlakçı olduğunu ve kendilerine yardımcı olabileceğini söyledi. Evleneceği erkek arkadaşına güvenen Faslı hostes, erkek arkadaşına vekalet verdi ve kendi hesabından çektiği 55 bin doları da teslim etti. Muhammed A. bir süre sonra Esenyurt'tan bir ev aldı. Aradan geçen zamanda Faslı hostes Türkiye'ye sık sık gelmeye devam etti. Evlilik için hesabında para biriktiren Mona M. bu kez ikinci bir ev alıp kiraya vermek için erkek arkadaşına 50 bin dolar verdi. Muhammed A. ise Esenyurt'ta ikinci bir ev alarak kiraya verdiğini söyledi.