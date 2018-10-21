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Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

Fas'ta hosteslik yapmakta olan 28 yaşındaki Mona M., İstanbul'da tanışarak evlilik hayalleri kurduğu erkek arkadaşı tarafından dolandırıldı. Evlilik için hesabında para biriktiren genç kadın, ev almak için erkek arkadaşına 50 bin dolar gönderdi ancak kendisine verilen tapunun sahte olduğunu fark edince Türk sevgilisinden şikayetçi oldu.

Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...

Fas’a ait özel bir hava yolu şirketinde hosteslik yapan 28 yaşındaki Mona M., 2014 yılında tatil için İstanbul’a geldi. Burada Muhammed A. ile arkadaşlık kurdu. Faslı Mona ile Muhammed'in arkadaşlığı yaklaşık 1 yıl sürdü ve ikilinin aralarında duygusal bir yakınlık oluştu. Muhammed A., Mona M’yi ailesiyle tanıştırıp, onunla evlenmek istediğini söyledi.

Faslı Mona, Muhammed A’ya İstanbul’a taşınıp ve buradan bir ev almak istediğini söyledi. Muhammed A. ise amcasının oğlunun emlakçı olduğunu ve kendilerine yardımcı olabileceğini söyledi. Evleneceği erkek arkadaşına güvenen Faslı hostes, erkek arkadaşına vekalet verdi ve kendi hesabından çektiği 55 bin doları da teslim etti. Muhammed A. bir süre sonra Esenyurt'tan bir ev aldı. Aradan geçen zamanda Faslı hostes Türkiye'ye sık sık gelmeye devam etti. Evlilik için hesabında para biriktiren Mona M. bu kez ikinci bir ev alıp kiraya vermek için erkek arkadaşına 50 bin dolar verdi. Muhammed A. ise Esenyurt'ta ikinci bir ev alarak kiraya verdiğini söyledi.

Bir süre sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Mona, parası ile aldığı ilk evinde oturmaya başladı. İkilinin arkadaşlıkları ilerledi ve evlilik planları yapılmaya başlandı. Bu sırada Mona M. erkek arkadaşından ikinci evin kira gelirini istedi. Ancak Muhammed A., kiracıların kirayı geciktirdiğini, ardından da yeni bir kiracı bulmaya çalıştığını söyleyerek Faslı kadını oyalamaya başladı. Faslı kadının şüphelerinin artması üzerine evi günlük olarak kiraya verdiğini söyleyen Muhammed A., bunun normalde Türkiye’de suç olduğunu ve polisin konuyu öğrenmesi halinde tutuklanabileceklerini söyledi.

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Erkek arkadaşıyla sürekli sorunlar yaşamaya başlayan Faslı kadın, evinin tapusunu görmek istediğini söyledi. Muhammed A. 2017 yılında tapuyu Faslı kadına verdi, ancak yetkililere giden Mona tapunun sahte olduğunu öğrendi. Tapu senedinin ‘sahte’ çıkması ardından Mayıs 2018 tarihinde banka hesaplarını kontrol etmeye başlayan Mona M, bir başka bir hesabından da 3 Haziran 2015 tarihinde 12 bin 500 Euro’nun çekildiğini ileri sürdü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Eski erkek arkadaşı M.A ile tanıştıktan sonra yaklaşık 4 buçuk yıldır hayatının sıkıntılarla geçtiğini savunan Mona M, Bakırköy Adliyesine avukatı aracılığıyla Muhammed A, hakkında, ‘güveni kötüye kullanmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ten savcılığa suç duyurusunda bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
faslı hostes dolandırıcılık evlilik

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bakın kız arkadaşkar erkekte kaportaya önem veriyorsunuz eli yüzü düzgün olsun yakışıklı olsun diyorsunuz sonucuda böyle oluyo az biraz karakter aramadıgınız için evde kaldık
Kizda bi icim su gibi dolar yukselince seytana uymustur cocuk ))
enayi
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