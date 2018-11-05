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Faslı İslami hareketten "Kaşıkçı haince öldürüldü" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 01:20 | Son Güncelleme

Fas'ın en büyük İslami cemaati Adalet ve İhsan Hareketi: "Bu suçların son kurbanı gazeteci Kaşıkçı oldu. Kaşıkçı tüm unsurlarını barındıran iğrenç bir suç işlenerek haince öldürüldü"

RABAT (AA) - Fas'ın en büyük İslami cemaati Adalet ve İhsan Hareketi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın haince öldürüldüğünü bildirdi.

Adalet ve İhsan Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, muhalif siyasilere, gazetecilere ve kanaat önderlerine yönelik siyasi suikastler kınanarak, "Bu suçların son kurbanı gazeteci Kaşıkçı oldu. Kaşıkçı tüm unsurlarını barındıran iğrenç bir suç işlenerek haince öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, yerleşim birimi politikasına, kutsal sayılan değerlerin ihlali, kutsal mekanların ayaklar altına alınması ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi faaliyetlerine devam eden İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesinin farklı şekillerde genişlemesi de kınandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını da eleştiren Hareket, Filistinli gruplara, "siyasi bölünmüşlüğe son verme" çağrısı yaptı

- Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamış, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet ve İhsan Hareketi Cemal Kaşıkçı Suudi

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