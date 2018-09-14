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Faslı kadın yanlışlıkla vurulup ölmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fas uyruklu İmane Marras'ın öldürülmesiyle ilgili yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Faslı kadın yanlışlıkla vurulup ölmüş

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'ta pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fas uyruklu İmane Marras'ın öldürülmesiyle ilgili yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Aynı evde yaşayan iki arkadaşın kavgası sırasında talihsiz kadının ateşlenen pompalı tüfekle yanlışlıkla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi, 774. Sokak üzerinde 12 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen olayda pompalı tüfekle vurulmuş olarak özel bir hastaneye kaldırılan Fas uyruklu İmane Marras hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kadını hastaneye getiren Nazım G.(38)'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada polis olaya karıştığını tespit ettiği Suriye uyruklu Delil İ.(20)'yi de gözaltına aldı.

YANLIŞLIKLA VURULMUŞ

Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin sorguları sonucu olay günü Nazım G.'nin Suriye uyruku Sahm adında bir kadınla nişanlandığı, ancak aynı kadının ev arkadaşı Delil İ. ile de gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği tespit edildi. Bunun üzerine başlayan tartışma sonucu evde bulunan pompalı tüfeğin ateşlendiği ve aynı evde birlikte kaldıkları İmane Marras'ın vurulduğu belirlendi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Poliste verdikleri ifadelerinde şüphelilerin silahı kimin ateşlediği konusunda birbirini suçladıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Nazım G. ile Delil i. adliyeye sevk edildi.

Faslı kadın yanlışlıkla vurulup ölmüşFaslı kadın yanlışlıkla vurulup ölmüş

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