HABER

Faslı kadınlardan protesto: Biz de yasayı ihlal ettik

23.09.2019 21:59 | Son Güncelleme

Fas’ta yüzlerce kadın, ülkede kürtaj ve evlilik dışı cinsel ilişkiyi cezalandıran 490 sayılı kanunu protesto ederek bir manifesto yayınladı.

Faslı kadınlardan protesto: Biz de yasayı ihlal ettik

Fas'ta evlilik dışı cinsel ilişki ve "yasa dışı" kürtajı cezaya tabi tutan 490 sayılı yasaya karşı 490 kadın manifesto imzaladı.

"Biz Fas vatandaşları, yasa dışı olduğumuzu ilan ediyoruz" başlıklı manifestonun imzacıları, "adil olmayan, köhnemiş yasayı" kendilerinin de ihlal ettiğini bildirdiler. Manifestoda Fas toplumunun değişime hazır olduğuna inandıklarını belirten imzacılar, siyasi liderler, karar alıcılar ve hukukçuları bireysel özgürlükler alanında ileri yönde adım atmaya çağırdı.

Manifesto, evlilik dışı ilişkiden hamile kalarak kürtaj yaptırmakla suçlananan Faslı gazeteci Hacer Reysuni'nin duruşmasıyla aynı güne denk geldi. 28 yaşındaki gazetecinin Sudanlı erkek arkadaşının yanı sıra bir doktor, bir hemşire ve bir hastane görevlisi bir ay önce gözaltına alınmıştı.

Binlerce kişi yargılandı

Fas'ta 490 sayılı kanun, evlilik dışı ilişkilerle kürtajı cezaya tabi tutuyor. Fas'ta yalnızca annenin hayati tehlikesinin bulunması durumunda kürtaja izin veriliyor. Ülkede her gün 600 ila 800 yasa dışı kürtaj yapıldığı tahmin ediliyor.

Fas'ta sadece geçen yıl binlerce kişi evlilik dışı cinsel ilişkiden yargılanmış, 170 kişi eşcinsel oldukları gerekçesiyle ve 73 kişi de kürtaj nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı.

AFP/BK,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Kuveyt Türk Bankası'na Hamas'a Destekten New York'ta Dava AçıldıKuveyt Türk Bankası'na Hamas'a Destekten New York'ta Dava Açıldı
66 ülkeden karbondioksit emisyonunu sıfırlama vaadi66 ülkeden karbondioksit emisyonunu sıfırlama vaadi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Suriye için çok önemli adım!

Suriye için çok önemli adım!

Uygur Türkleri gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüldüler!

Uygur Türkleri gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüldüler!

Ruhani’nin delegasyonu ABD vizesi alamadı

Ruhani’nin delegasyonu ABD vizesi alamadı

Ülke ayağa kalktı! 300 kişi gözaltında

Ülke ayağa kalktı! 300 kişi gözaltında

Resti çektiler: Bize savaş açarlarsa bu savaşa gireriz

Resti çektiler: Bize savaş açarlarsa bu savaşa gireriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.