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Faslı öğrencilerden "kış saati uygulamasının iptaline" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:03 | Son Güncelleme

Faslı öğrencilerden "kış saati uygulamasının iptaline" tepki

Fas'ın birçok kentinde ilkokul ve lise öğrencileri, hükümetin kış saati uygulamasını iptal kararını protesto etti.

Kazablanka, Muhammediye, Meknes, Temara başta olmak üzere birçok kentteki ilkokul ve liselerde hükümetin kararından vazgeçmesi talebiyle düzenlenen gösterilere binlerce öğrenci katıldı.

Kış saati uygulamasına dönülmesini isteyen göstericiler, "Öğrenciler burada, sorumlular nerede?", "Halk saat uygulamasının değiştirilmesini istiyor" şeklinde sloganlar attı.

Kazablanka, Agadir, Meknes, Nador ve Fes başta olmak üzere birçok kentte ilkokul ve lise öğrencileri dün de hükümetin kış saati uygulamasını iptal etme kararını protesto için gösteriler düzenlemişti.

Fas hükümeti, 26 Ekim'de kış saati uygulamasını iptal etmişti. Yıl içinde değişiklik yapılmasını önlemek için alınan karar halktan, parti ve sivil toplum kuruluşlarından büyük tepki gördü.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, dün meclisin açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin kış saati uygulamasını iptal etme kararını, halkın tepkiyle karşıladığını, bu nedenle söz konusu uygulamayı yeniden değerlendireceklerini belirtmişti.

Osmani, pazartesi gününden itibaren okul saatlerinde değişikliğe gidileceğini (öğrencilerin derse daha geç başlayacağını) söylemişti. Ancak, Fas Eğitim Bakanlığının öğrencilerin ders saatini bir saat ileriye almasının da çalışan velilerin çocuklarına okula giderken eşlik etmesi açısından sorun yarattığı belirtiliyor.

Ülkede kırsal kesimlerde yaşayan öğrencilerin okullara ulaşmak için uzun mesafeler katettiği, bu nedenle ailelerin, erken saatlerde yola çıkan çocuklarının can güvenliğinden endişe duyduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fas ilkokul lise

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