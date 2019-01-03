Faslı öğretmenler maaşlarına zam istiyor

Fas'ın başkenti Rabat'ta öğretmenler, maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi.

Kamu Hizmet Bakanlığı binasına yürüyen yüzlerce öğretmen ve sendika üyesi, eğitim sektöründe çalışanların şartlarının iyileştirilmesi yönündeki isteklerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Sözleşmeli öğretmenlerin de katıldığı gösteride sözleşmeli çalışma sistemi protesto edilerek, kadro talebinde bulunuldu.

Rabat'ta dün akşam yine öğretmenlerin maaşlarına zam talebiyle düzenlenen gösteride güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı.

Fas hükümeti, önceki yıl kamu sektöründe, 2 yıllık ve yenilenebilir sözleşmeye dayalı bir istihdam programı açıklamıştı. Bu yeni programdan en fazla etkilenen sektörler arasında eğitimin yer aldığı ifade ediliyor.

Başbakan Sadeddin el-Osmani daha önce yaptığı açıklamalarda, sözleşmeli öğretmenlere işlerini kaybetmeyecekleri konusunda güvence vermişti.

