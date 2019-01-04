Faslı sanatçı Lahlu, ülkesini şarkılarıyla anlatıyor

FAS (AA) - AMMAR El-HALFİ - Ülkesinin şehirlerine yazdığı şarkıları beğeni gören Faslı şarkıcı, bestekar ve söz yazarı Numan Lahlu (53), Arap şarkılarının yüzeysel olduğunu ve kimliği yansıtmadığını belirtti. Fas'taki müzik okulunda çalışmalarına devam eden sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra sanat dünyasına ilişkin bazı görüşlerini AA muhabirine açıkladı. Lahlu, ülkesinde "müzik" yapıldığını ancak Fas'a mahsus bir müzik olmadığına dikkati çekerek, müziğin, ülkenin kendi kültürünü dinleyicisine aksettirmesi gerektiğini kaydetti. "Arap şarkıları sathi kimliğimizi yansıtmıyor. Herhangi bir Arap ülkesinde oturup şarkı dinlediğinizde hangi ülkede olduğunuzu anlayamıyorsunuz." diyen Lahlu, Arap müziğinin güzel ve profesyonel olduğunu ancak kimliği aksettirme konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını öne sürdü. - "Sözler, müzikten daha önemlidir" Çalışmalarına ilişkin şimdiden 2020'ye dair yaptığı planlar üzerine hareket ettiğini söyleyen Lahlu, küçük bir kabuktan geniş bir fezaya açıldığını kaydetti.

Şarkı sözlerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Lahlu, şunları söyledi: "Neden ve niçin şarkı söyleyeceğim, şarkı sözleri, insan ve insani meseleler ile farklı dinlere değiniyor mu? Sözler, müzikten daha önemlidir." - ABD'de Mısırlı şarkıcı Abdulvehhab ile karşılaşması 53 yaşındaki sanatçı, müzik hayatına 5 yaşında başladığını belirterek, 11 yaşında iken "Nesaim Endülüs" isimli müzik derneğine üye olduğunu aktardı. Lahlu, küçük yaşına rağmen pek çok ülkede Fas'ı temsil ettiğini kaydetti. Lahlu, 18 yaşında iken ülkesi adına Walt Disney'e katılması için teklif aldığını söyleyerek, hayatında bir dönüm noktası olan seyahatini şöyle anlattı: "Ülkemi temsilen ABD'ye gittim. Bundan sonra ABD'nin başka eyaletlerinde de bulundum. Burada bir tesadüf eseri 1987'de Mısırlı ünlü sanatçı Muhammed Abdulvehhab'la karşılaştım. Abdulvehhab, şarkılarımı dinleyince beğendi Mısır'a gitmemi tavsiye etti. Ben de bu tavsiyeyi yerine getirdim." - Mısır günleri Mısır'daki başarılı çalışmalarının ardından Lahlu, sanatın kimliğinin yanında düşünce şekli, dili ve üslubu yansıtması gerektiğine dair bir fikir benimsediğini söyledi.

Lahlu, Mısır'daki sanat camiasının ülkesine göre çok daha büyük olmasına rağmen, "Büyük bir karanlık olmaktansa küçük bir gerçek olmayı" yeğleyerek ülkesine dönmeye karar verdiğini aktardı. - Ülkesinin şehirlerine yazdığı şarkılar Lahlu, Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan, Fes, Ouazzane, güneydoğusundaki Tafilat ve Zagora, orta kesimlerindeki Marakeş, batısındaki Suvayr, kuzeybatısındaki Tanca kentlerine hitaben şarkılar yazarak, şehirlerin tabiat güzelliğini, kadim tarihini ve kültürel miraslarını yansıttı. Diğer meslektaşlarından farklı şekilde Fas'ın şehirlerine şarkı yazmasına bu kimlik arayışı içinde değerlendirdiğini ifade eden Lahlu, "Özellikle bu dönemdeki sanat kavramlarında yaşanan karmaşanın gölgesinde, kimsenin rekabet edemeyeceği bir kimlik, yer ve parmak izi arıyorum." dedi. Lahlu, şehirlere yazdığı şarkılardan olumlu geri dönüş aldığını ve bu minvaldeki çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, "Sorun şu ki, bir şehre yazdığım şarkıyı hazırlamak bir buçuk senemi alıyor. Şehir hakkında yazmadan önce ona dair derin bir araştırma yapıyorum." diye konuştu.