HABER

Faslı sanatçı Lahlu, ülkesini şarkılarıyla anlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:14 | Son Güncelleme

Faslı şarkıcı, bestekar ve söz yazarı Numan Lahlu, Fas'ın bazı kentlerine yazdığı şarkılarıyla ülkesinin sosyal, kültürel ve tarihi güzelliklerini anlatıyor - Faslı sanatçı Numan Lahlu: - "Arap şarkıları sathi kimliğimizi yansıtmıyor. Herhangi bir Arap ülkesinde oturup şarkı dinlediğinizde hangi ülkede olduğunuzu anlayamıyorsunuz"

FAS (AA) - AMMAR El-HALFİ - Ülkesinin şehirlerine yazdığı şarkıları beğeni gören Faslı şarkıcı, bestekar ve söz yazarı Numan Lahlu (53), Arap şarkılarının yüzeysel olduğunu ve kimliği yansıtmadığını belirtti.

Fas'taki müzik okulunda çalışmalarına devam eden sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra sanat dünyasına ilişkin bazı görüşlerini AA muhabirine açıkladı.

Lahlu, ülkesinde "müzik" yapıldığını ancak Fas'a mahsus bir müzik olmadığına dikkati çekerek, müziğin, ülkenin kendi kültürünü dinleyicisine aksettirmesi gerektiğini kaydetti.

"Arap şarkıları sathi kimliğimizi yansıtmıyor. Herhangi bir Arap ülkesinde oturup şarkı dinlediğinizde hangi ülkede olduğunuzu anlayamıyorsunuz." diyen Lahlu, Arap müziğinin güzel ve profesyonel olduğunu ancak kimliği aksettirme konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını öne sürdü.

- "Sözler, müzikten daha önemlidir"

Çalışmalarına ilişkin şimdiden 2020'ye dair yaptığı planlar üzerine hareket ettiğini söyleyen Lahlu, küçük bir kabuktan geniş bir fezaya açıldığını kaydetti.

Şarkı sözlerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Lahlu, şunları söyledi:

"Neden ve niçin şarkı söyleyeceğim, şarkı sözleri, insan ve insani meseleler ile farklı dinlere değiniyor mu? Sözler, müzikten daha önemlidir."

- ABD'de Mısırlı şarkıcı Abdulvehhab ile karşılaşması

53 yaşındaki sanatçı, müzik hayatına 5 yaşında başladığını belirterek, 11 yaşında iken "Nesaim Endülüs" isimli müzik derneğine üye olduğunu aktardı. Lahlu, küçük yaşına rağmen pek çok ülkede Fas'ı temsil ettiğini kaydetti.

Lahlu, 18 yaşında iken ülkesi adına Walt Disney'e katılması için teklif aldığını söyleyerek, hayatında bir dönüm noktası olan seyahatini şöyle anlattı:

"Ülkemi temsilen ABD'ye gittim. Bundan sonra ABD'nin başka eyaletlerinde de bulundum. Burada bir tesadüf eseri 1987'de Mısırlı ünlü sanatçı Muhammed Abdulvehhab'la karşılaştım. Abdulvehhab, şarkılarımı dinleyince beğendi Mısır'a gitmemi tavsiye etti. Ben de bu tavsiyeyi yerine getirdim."

- Mısır günleri

Mısır'daki başarılı çalışmalarının ardından Lahlu, sanatın kimliğinin yanında düşünce şekli, dili ve üslubu yansıtması gerektiğine dair bir fikir benimsediğini söyledi.

Lahlu, Mısır'daki sanat camiasının ülkesine göre çok daha büyük olmasına rağmen, "Büyük bir karanlık olmaktansa küçük bir gerçek olmayı" yeğleyerek ülkesine dönmeye karar verdiğini aktardı.

- Ülkesinin şehirlerine yazdığı şarkılar

Lahlu, Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan, Fes, Ouazzane, güneydoğusundaki Tafilat ve Zagora, orta kesimlerindeki Marakeş, batısındaki Suvayr, kuzeybatısındaki Tanca kentlerine hitaben şarkılar yazarak, şehirlerin tabiat güzelliğini, kadim tarihini ve kültürel miraslarını yansıttı.

Diğer meslektaşlarından farklı şekilde Fas'ın şehirlerine şarkı yazmasına bu kimlik arayışı içinde değerlendirdiğini ifade eden Lahlu, "Özellikle bu dönemdeki sanat kavramlarında yaşanan karmaşanın gölgesinde, kimsenin rekabet edemeyeceği bir kimlik, yer ve parmak izi arıyorum." dedi.

Lahlu, şehirlere yazdığı şarkılardan olumlu geri dönüş aldığını ve bu minvaldeki çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, "Sorun şu ki, bir şehre yazdığım şarkıyı hazırlamak bir buçuk senemi alıyor. Şehir hakkında yazmadan önce ona dair derin bir araştırma yapıyorum." diye konuştu.

Lahlu, şarkılarında, şehirlerin dışında su sıkıntısı, çocuk hastalıkları, sokak çocukları, düzensiz göç, radikalizm gibi sosyal konulara değindiğini ifade ederek, sevgi ve aşk konularının anlamının şarkılarda basitleştirildiğini belirtti.

Fas'ta müzik yapıldığını ancak Fas'a mahsus bir müzik olmadığını ifade eden Lahlu, kültürün küreselleşmesinin karşısında olduğunu ifade etti.

Lahlu, her insanın bir üslubu olduğu gibi sanatın da kendine mahsus özelliklerinin olması gerektiğini söyleyerek, ülkesindeki tecrübelerin bir sanat alanı oluşturacak seviyeye yükselmediğini dile getirdi. Lahlu, Faslılar olarak kimliklerini koruyan tek noktanın kültürel miras olduğunun altını çizdi.

Faslı sanatçı, en son çalışmasında ise üç dini konu alan bir şarkı hazırladığını kaydetti.

PARTNERAteşli polis mesleğe geri döndü!Ateşli polis mesleğe geri döndü!
Hileli ürün satan pazarcıya, tezgah kapatma cezasıHileli ürün satan pazarcıya, tezgah kapatma cezası
Hakkari'de 22 köy ve 68 mezranın yolu kardan kapandıHakkari'de 22 köy ve 68 mezranın yolu kardan kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas numan sanatçı

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz! Mahkemede şok savunma

Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a kötü haber!

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.