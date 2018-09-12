Faslı STK'dan Han el-Ahmer için harekete geçme çağrısı

Faslı sivil topum kuruluşu Fas Destek ve Yardım Girişimi Derneği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'i yıkma kararının uygulanmasını engellemek için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası kurumlardan İsrail'in Han el-Ahmer'i yıkma ve bölgeyi boşaltma kararının uygulanmasını engellemek için acil harekete geçmesi istendi.

Tüm İslam haklarına ve dünyadaki tüm özgür halklara İsrail'in bu kararına karşı çeşitli faaliyetler düzenleme, Han el-Ahmer halkıyla dayanışmasını ifade etme çağrısı yapıldı.

İsrail'in kararının ırkçı ve zalim olduğu kaydedilen açıklamada, "Filistin'in ebedi başkenti Kudüs'teki halkımıza karşı işlenen bu suçu engellemek için çalışmak gerekli." denildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 5 Eylül'de Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti. Söz konusu süre ise bugün dolacak.

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