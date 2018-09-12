Faslı STK'dan Han el-Ahmer için harekete geçme çağrısı

Faslı sivil topum kuruluşu Fas Destek ve Yardım Girişimi Derneği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'i yıkma kararının uygulanmasını engellemek için acil harekete geçme çağrısında bulundu.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası kurumlardan İsrail'in Han el-Ahmer'i yıkma ve bölgeyi boşaltma kararının uygulanmasını engellemek için acil harekete geçmesi istendi.
Tüm İslam haklarına ve dünyadaki tüm özgür halklara İsrail'in bu kararına karşı çeşitli faaliyetler düzenleme, Han el-Ahmer halkıyla dayanışmasını ifade etme çağrısı yapıldı.
İsrail'in kararının ırkçı ve zalim olduğu kaydedilen açıklamada, "Filistin'in ebedi başkenti Kudüs'teki halkımıza karşı işlenen bu suçu engellemek için çalışmak gerekli." denildi.
İsrail Yüksek Mahkemesi, 5 Eylül'de Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti. Söz konusu süre ise bugün dolacak.
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- Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer
İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.
Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi Filistin'in farklı bölgelerinden gelen gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.
Hem uluslararası toplumdan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.
- İsrail'in E1 projesi
Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.
Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük araziden "Filistinlilerin çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.
Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.
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