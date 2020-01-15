Faslı uzman Sıddıki, yeni İspanya hükümetinin, "Fas politikasının değişmeyeceğini" öngörüyor

"İspanya'nın Fas'a yönelik politikası değişmeyecek." diyen Sıddıki, Madrid'in izlemesi gereken politikanın, Rabat'la ilişkilerini özellikle ekonomi ve güvenlik açısından geliştirme yönündeki statükosunu korumak ve güçlendirmek olduğuna dikkati çekti.

Fes kentindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Sıddıki, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İspanya'nın yeni koalisyon hükümetinin uzlaşmacı bir dış politika benimseyeceğini savundu.

İspanya'da kurulan yeni koalisyon hükümetinin, Fas ile kuracağı siyasi ilişkiler ise tartışma konusu oldu.

İspanya'da 10 Kasım 2019'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından 7 Ocak'ta meclisten güvenoyu alan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında kurulan koalisyon hükümeti iş başı yaptı.

MUHAMMED BENDERİS - Faslı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Said es-Sıddıki, İspanya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinin, Fas'a yönelik mevcut dış politikasının değişmeyeceği aynı zamanda ekonomi ve güvenlik alanında iş birliğini de güçlendireceği öngörüsünde bulundu.

- İspanya, Fas'ın ilk ticari ortaklarından

Sıddıki, İspanya'nın Fas'ın ekonomik anlamdaki ilk ortaklarından olduğunu hatırlatarak, bu ülkenin Fas'ın çıkarlarına zarar verecek herhangi bir eylemde bulunmasının kendisine de zararı olacağını kaydetti.

Faslı uzman, "Güvenlik tehditleri ve düzensiz göç, İspanya'nın en önemli endişelerinden. Yeni hükümet özellikle sınır kontrolü ve güvenlik konularında Fas'la ilişkileri güçlendirme yolunu tercih edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Resmi verilere göre, Fas'ta 800'den fazla İspanyol şirketi faaliyet gösteriyor.

- İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar

Sıddıki, iki ülke arasında Perejil Adası kriziyle, Sebte (Ceuta) ve Mellila kentleri gibi sorunlar olsa da bu sorunların ilişkilerin bozulmasına neden olmadığını, ilişkilerin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Fas'ın 2002'de İspanya'ya ait "Perejil" (Maydanoz) adasına 12 asker indirmesinin Fas-İspanya arasındaki en büyük kriz olduğunu hatırlatan Sıddıki, bu krizin ülkeler arasındaki genel gidişata etki etmediğini savundu.