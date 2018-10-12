Faslı ve Suudi Arabistanlı bakanlar güvenlik konusunu görüştü

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Abdulaziz bin Suud bin Nayif ile Arap dünyasında güvenlikle ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Fas İçişleri Bakanlığının yaptığı ve Fas haber ajansı MAP'ta yer alan açıklamaya göre Leftit, resmi temaslarda bulunmak üzere Fas'a gelen Bin Nayif ile başkent Rabat'ta görüştü.
İkilinin görüşmesinde iki ülke arasında, uluslararası organize suçlar, terör, gizli göç, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve bilgi alışverişi alanlarında iş birliğinin artırılması ile bölgedeki güvenlik konusunda yaşanan gelişmeler ele alındı.
Ayrıca, uzman değişimi programları ve ortak eğitim kursları düzenleme konusunda anlaşan taraflar, 2013 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanan sivil koruma alanındaki iş birliği anlaşmasının etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
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