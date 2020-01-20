HABER
  4. Faslı yetkili: "Arap ülkelerinde yolsuzluk devam ettiği müddetçe kalkınma olmaz"

Faslı yetkili: "Arap ülkelerinde yolsuzluk devam ettiği müddetçe kalkınma olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

Fas Ulusal Nezahet, Rüşveti Önleme ve Mücadele Otoritesi Başkanı Muhammed Beşir er-Raşidi: - "Yolsuzluk, kaynaklara erişim ve servetin eşit dağılımına darbe indiriyor ve ülkelerin kalkınma için kendi imkanlarını kullanma kapasitesini yok ediyor" - "Bu olgu, siyasi, toplumsal ve ekonomik durumun bir sonucu. Yolsuzluk büyük bir yayılım göstermiş olabilir ancak bu durum onun kültürden kaynaklandığını göstermez. Bilakis yolsuzluk, işlerinin görülmesi ya da hak etmedikleri avantajlar elde etmek için vatandaşları rüşvete ve yolsuzluğa iten çevreden kaynaklanmaktadır"

HALİD MECDUB - Fas Ulusal Nezahet, Rüşveti Önleme ve Mücadele Otoritesi Başkanı Muhammed Beşir er-Raşidi, Arap ülkelerindeki yolsuzluk olgusu devam ettiği müddetçe kalkınmanın gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Arap dünyasının bir türlü gündeminden düşmeyen yolsuzluk sorununa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Raşidi, yolsuzluğun demokrasi ve hukuk devletinin temellerini sarstığını ve toplum içinde eşitsizliğe neden olduğunu belirtti.

Yolsuzluğun olduğu yerde halkların, devlet kurumlarına güveninin sarsıldığını hatta bu kurumların, bu olguyla mücadele etme istek ve kapasitesinden şüphe duymaya başladıklarını vurgulayan Raşidi, yolsuzluk ile kalkınma arasındaki ters orantıya dikkati çekti.

"Arap ülkelerinde yolsuzluk olduğu müddetçe kalkınma olmaz çünkü bu olgu, kaynaklara erişim ve servetin eşit dağılımına darbe indiriyor ve ülkelerin kalkınma için kendi imkanlarını kullanma kapasitesini yok ediyor." diyen Raşidi, bu ülkelerde yolsuzlukla ilgili verilerin bazısının 10 yıl öncesine dayandığını, söz konusu olguya dönük nesnel araştırmalar yapmak için bu verilerin güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

- Yolsuzluk "Arap Baharı" sürecinde de gündemdeydi

Tunus'ta başlayan ve kısa sürede Mısır, Suriye, Libya ve Yemen gibi ülkeleri de etkisi altına alan 2011'deki "Arap Baharı" adı verilen süreçte meydanlarda en çok dillendirilen taleplerden birinin "yolsuzlukla mücadele" olduğunu hatırlatan Raşidi, yeni devrim dalgalarında da bu konunun yine bir numaralı gündem maddesi olarak yer aldığına dikkati çekti.

Raşidi, yolsuzlukla mücadele söyleminin sadece Arap dünyasıyla sınırlı kalmayıp başka ülkelere de sıçradığını, bu ülkelerin halklarının toplumsal eşitsizlik karşıtı söylemler geliştirdiğini vurguladı.

- Yolsuzluk, kültürel bir olgu değil

Bazı Arap ülkelerinde yolsuzluğun "kültürel bir temele dayandığı" yönündeki söyleme karşı çıkan Raşidi, "Bu olgu, siyasi, toplumsal ve ekonomik durumun bir sonucu. Yolsuzluk büyük bir yayılım göstermiş olabilir ancak bu durum onun kültürden kaynaklandığını göstermez. Bilakis yolsuzluk, işlerinin görülmesi ya da hak etmedikleri avantajlar elde etmek için vatandaşları rüşvete ve yolsuzluğa iten çevreden kaynaklanmaktadır." dedi.

Fas özelinde yolsuzlukla mücadele alanındaki çalışmalara da değinen Raşidi, 2015 öncesinde hükümet programlarında rüşvetle sektörel bazda mücadele etmeyi amaçlayan uygulamalara gidildiğini ancak bu yaklaşımın fayda sağlamadığının anlaşılması üzerine 2016'da kapsamlı bir stratejinin uygulamasına geçildiğini aktardı.

Raşidi, 2020 yılında, geçmiş yıllarda sarf edilen çabaların, yapılan reformların ve değiştirilen mevzuatın semeresini almayı umut ettiklerini dile getirdi.

Fas'ta yolsuzlukla mücadele alanında ilerleme kat edildiğini ancak bunun yeterli düzeyde olmadığını belirten Raşidi, Ulusal Nezahet, Rüşveti Önleme ve Mücadele Otoritesi'nin rüşvet olgusunu yakın takibe almak ve objektif bir değerlendirmeye tabi tutmak için bir gözlemevi kurma hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Ceren Özdemir’in katili 2. kez hakim karşısındaCeren Özdemir’in katili 2. kez hakim karşısında
Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 8 gözaltıEskişehir’de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arap ülkeleri Fas Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 11 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 11 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı

Siirt'teki ilkokulda korkunç olay! Öğretmen açığa alındı

İlkokulda korkunç olay! Öğretmen açığa alındı

Bursa'da tepki çeken görüntü! 4 atı şehrin göbeğinde arabaya bağlayıp koşturttu

Bursa'da tepki çeken görüntü!

Su ejderhası sandıkları hayvan bakın ne çıktı

Köylüleri heyecanlandıran sürüngen!

Eşini takip edip parkta vurdu sonra da başında bekledi

Eşini takip edip vurdu sonra da başında durup...

Eskişehir'deki fuhuş operasyonu! Masaj salonlarına baskın düzenlendi

Eskişehir'deki fuhuş operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.