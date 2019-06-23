Fas’ın başkenti Rabat’ta ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” planına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Başkent Rabat’ta binlerce kişi, Filistin sorununun çözümü olarak gösterilen ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” planını protesto etti. Göstericiler, sloganlar atarak "Fas halkı Yüzyılın Anlaşması’nı kabul etmiyor. Filistin’in yanındayız" yazılı pankartlar taşıdı. Yüzyılın Anlaşması planını kınayan göstericiler, planın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Protesto gösterisi sırasında İsrail bayrağı yakıldı.

ABD, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bir barış planının hazırlandığını açıklamıştı. ABD, Yüzyılın Anlaşması kapsamında Filistin topraklarına yatırım çekmek ve Filistinlilerin durumunu iyileştirmek için iş adamlarının katılımıyla 25-26 Haziran’da Bahreyn’in başkenti Manama’da ’Refah için Barış’ başlıklı ekonomi çalıştayı düzenleneceğini açıklamıştı. ABD’nin projesine büyük tepki gösteren Filistinliler, Bahreyn’in başkenti Manama’da 2 gün sonra düzenlenmesi planlanan ekonomi toplantısının boykot edilmesi çağrısı yapmıştı. Hamas’tan yapılan açıklamada ise plana tepki gösterilerek, “Filistin satılık değildir” ifadeleri kullanılmıştı.

