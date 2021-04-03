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Fast food için kilometrelerce yol gidiyordu! Obez kadın şimdi tanınmaz halde: ''Reddeden erkekler şimdi kapımda''

03.04.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftalık abur cubur alışkanlığı 700 dolar olan obez kadın tüp mide ameliyatı sonrasında 64 kilo verdi. Şimdilerde inanılmaz kilo kaybıyla dikkat çeken ve tanınmaz hale gelen 24 yaşındaki kadın, daha önce onu reddeden erkeklerin kapısına geldiğini ancak şimdi de kendisinin onları kabul etmediğini söylüyor.

Fast food için kilometrelerce yol gidiyordu! Obez kadın şimdi tanınmaz halde: ''Reddeden erkekler şimdi kapımda''

Haftada 700 dolarlık fast food alışkanlığının bir sonucu olarak ağırlığı hızla artan bir kadın, tüp mide ameliyatının da katkısıyla 64 kilo verdi. Avustralyalı Carmen Lacey daha sonra artık tanınmaz hale geldi.

YEMEKLERİ HEP AİLE BOYUYDU

Ameliyat öncesinde 144 kilogramdan biraz daha fazla olduğunu söyleyen Carmen, haftalık abur cubur alışkanlığının 700 dolara mal olduğunu, aile boyu hamburger alabilmek, en yakın fast food restoranına gidebilmek için kilometrelerce yol gittiğini söyledi ve ekledi: ''Aile boyu hamburger alıyor, ardından pizzacıya gidiyor ve sonrasında alkol almak için başka bir yere daha uğruyordum. Yerdim ama yine de doymazdım. Ben yemeğe bağımlıydım. Abur cubur hayatıma hükmediyordu. Yemeklerimi almak için üç yere giderdim. Tüm yiyecekleri almak için mutlu bir şekilde 30 dakika vakit harcardım. Televizyonda bir burgerin reklamı yapıldığını görürsem, restorana gidip hamburgeri almam gerekirdi. Çok maliyetliydi. Yemeğe günde 100 dolardan fazla harcardım.''

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BİR DİZİ RAHATSIZLIĞI VARDI

Kötü beslenme, Carmen'i 144 kiloya şişirdi ve onu bir dizi sağlık sorunuyla baş başa bıraktı. Uyku apnesi, astım, reflü ve ciltte renk değişikliği şikayetleri olan genç hemşire, korumak için fast food bağımlılığını yenmeye kararlı olduğunu açıkladı. Carmen uyku apnesi nedeniyle her gece bir solunum makinesi kullanmak zorunda kalıyordu. Şimdilerde ise tüm rahatsızlıkları ortadan kalktı. Artık makineye bağlı olmadan uyuyor.

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''BENİ REDDEDEN ERKEKLER KAPIMA GELİYOR''

Ameliyattan sonra derilerinin sarkması nedeniyle bir ameliyat daha olan genç kadın, ''kendimi 80 yaşındaki bir vücuda hapsolmuş gibi hissediyordum. Bu yüzden bir operasyon da geçirdim bu da cinsel yaşamını canlandırdı'' diye konuşuyor. 64 kilo veren Carmen, artık insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü merak etmeden dışarı çıkabildiğini, kilo verdikten sonra en yakın arkadaşlarının bile onu tanımakta güçlük çektiğini, daha önce kendisini reddeten erkeklerin kapısına geldiğini söylüyor. Ancak bu kez genç kadın onları reddediyor. Çünkü Carmen, insanların kilolarıyla, dış görünüşleriyle yargılanmasının doğru olmadığını söylüyor. En kötü halimle başa çıkamazlarsa beni hiç haketmemişlerdir diyor.

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''SEKS HARİKA BİR ŞEY''

Kilo verdikten sonra cinsel yaşamının da önemli ölçüde iyileştiğini söyleyen genç hemşire, 'Eskiden bölgelerimi kaplayan çok fazla yağ ve fazla deri vardı. Kilo verdiğim için seks harika ve her şeyi hissedip deneyimleyebiliyorum'' diye konuşuyor.

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Carmen şimdilerde fast food için harcayacağı parayı bir ev alabilmek için biriktirecek.


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