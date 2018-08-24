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FAST FOOD RESTORANI ESKİ ÇALIŞANI TARAFINDAN SOYULDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat SOLAK-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Bağcılar'da bulunan bir fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Bağcılar'da bulunan bir fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu. Polis tarafından yakalanan soyguncunun 13 bin lira aldığı öğrenildi.
Bağcılar İnönü Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan fast food restoranında sabah saatlerinde yüzü maskeli silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Restoran çalışanlarının alarma basmasının ardından polis ekipleri olay yerine giderek silahlı soygun yapan şüpheliyi caddede yaşanan kısa kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Engin G. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında soygunda kullandığı maske, tabanca ve restorandan aldığı 10 bin lira bozuk 3 bin lira da kağıt para ele geçirildi. Polis ekipleri Engin G.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama ve motosiklet hırsızlığından suç kayıtları olduğunu belirlendi. Öte yandan şüpheli Engin G.'nin 3 yıl önce aynı restoranda kısa bir süre çalıştığı çalıştığı öğrenildi. Şüpheli Engin G.'nin Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Emniyetten çıkışı
-Ele geçirilen silah, maske ve para fotoğraflar
-Detaylar

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