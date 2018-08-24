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- Fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da bulunan bir fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu.

- Fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu

Taner YENER - Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da bulunan bir fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu. Polis tarafından yakalanan soyguncunun 13 bin lira aldığı öğrenildi.
İnönü Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan fast food restoranında sabah saatlerinde yüzü maskeli silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Restoran çalışanlarının alarma basmasının ardından polis ekipleri olay yerine giderek silahlı soygun yapan şüpheliyi caddede yaşanan kısa kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Engin G. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında soygunda kullandığı maske, tabanca ve restorandan aldığı 10 bin lira bozuk 3 bin lira da kağıt para ele geçirildi. Polis ekipleri Engin G.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama ve motosiklet hırsızlığından suç kayıtları olduğunu belirlendi. Öte yandan şüpheli Engin G.'nin 3 yıl önce aynı restoranda kısa bir süre çalıştığı çalıştığı öğrenildi. Şüpheli Engin G.'nin Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu

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