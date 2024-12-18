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Fast food tüketmenin bir zararı daha ortaya çıktı! Yemeden önce bir kez daha düşünün

18.12.2024 16:46
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Fast food yiyecekler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın olarak tüketiliyor. Sağlığa hiçbir faydası bulunmayan fast food yiyeceklerin bir zararı daha ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yüksel, fast food türü beslenmenin tehlikeli zararını açıkladı.

Fast food tüketmenin bir zararı daha ortaya çıktı! Yemeden önce bir kez daha düşünün

Prof. Yüksel, yeme alışkanlığının fiziksel ihtiyaç olduğu kadar duygusal yönünün de bulunduğuna dikkati çekti. Fast food ve sağlıksız beslenmenin vücuttaki yağ dokusunu ve kandaki şeker düzeyini artırdığını anlatan Yüksel, yağ dokusundan salgılanan bazı moleküllerin beyinde olumsuz etkilere ve öğrenme bozukluklarına neden olduğunu dile getirdi.

"TENCERE YEMEKLERİNİN YENİDEN ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİLMESİ GEREKLİ"

hazır yemek hamburger

Fast food besinlerin içindeki bazı maddelerin insanları daha çok yemeye teşvik ettiğini belirten Yüksel, "Adeta bağımlılık yapacak şekilde bir durum oluşuyor. Tatlandırıcı unsuru içeren besinlerin mümkün olduğu kadar kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Tencere yemeklerinin yeniden alışkanlık haline getirilmesi gerekli." dedi.

Yüksel, sağlıklı beslenmenin beyin ve bağırsak sağlığı açısından önem arz ettiğini ifade etti.

"HAFIZA SORUNLARI ORTAYA ÇIKIYOR"

KIZARTMA

Fast food yiyeceklerin insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Yüksel, şu bilgileri paylaştı:

"Bu besinler, vücudumuzdaki yağ dokusunu artırıyor. Yağ dokusu miktarı ne kadar çok artarsa salgılanan leptin (tokluk hormonu) miktarı o oranda artmaktadır. Artan bu leptin miktarı normalde beynimizde doyma dürtüsünün oluşması için gerekli uyarıyı sağlamak zorunda ancak leptin miktarı belli düzeyin üstüne çıktığı zaman doyma merkezinin çalışmadığını görüyoruz. Yani beynimiz doyma sinyalini algılamamaya başlıyor.

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Algılamamaya bağlı olarak açlık durumumuz devam ediyor ve tokluk durumuna geçemiyoruz. Bu durumda yemek yeme alışkanlığını sürdürerek daha obez oluyoruz. Bu durumdan beyinsel fonksiyonlar da etkilenebiliyor. Fast food türü beslenme, öğrenme bozuklukları meydana getirmeye başlıyor.

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Bunun yanı sıra hafıza sorunları ortaya çıkıyor. Şeker metabolizmasının da bozulmasına bağlı olarak özellikle Alzheimer gibi çeşitli nörolojik hastalıkların ortaya çıkmaya başladığını görebiliyoruz."

AABu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fast food beslenme zarar
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