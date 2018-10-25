HABER

Fas'ta 130 doktordan istifa kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 01:02 | Son Güncelleme

Devlet hastanelerinde çalışan 130 doktor, sağlık sektöründeki şartları protesto için toplu istifa etti

Fas'ta devlet hastanelerinde çalışan 130 doktor, ülkedeki sağlık sektörü şartlarını protesto için toplu istifa etti.

Kamu Sektörü Doktorları Bağımsız Sendikasından yapılan yazılı açıklamada doktorlar, sağlık sektörünün durumunun, uluslararası bilimsel koşulları sağlamadığını iddia etti.

Sağlık sektörünün şartlarını "felaket" olarak nitelendiren doktorlar, "Sektörün şartları, vatandaşların beklentileri ile anayasayla güvence altına alınan tedavi olma hakkını karşılamıyor." ifadesini kullandı.

Sendika uzun süredir, sağlık sektörünün çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşların artırılması için grev eylemleri düzenliyor.

Sendikadan dün yapılan açıklamada, cuma günü acil servisler hariç devlet hastanelerinin tamamında grev yapılacağını duyurmuştu.

Fas Sağlık Bakanı Enes ed-Dikkali daha önce kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Bakanlığın 2025 sağlık planıyla ilgili bilgi vermişti.

Söz konusu plan, yeni doktor istihdamı yapılarak sektördeki insan kaynakları eksikliğinin giderilmesini öngörüyor.

PARTNERKarnını görenler inanamıyorKarnını görenler inanamıyor
Meclis'teki arbede sonrası MHP'den Engin Altay için zehir zemberek sözler!Meclis'teki arbede sonrası MHP'den Engin Altay için zehir zemberek sözler!
Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettikMuharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doktorlar Fas

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Eksik Aslan 1 puana razı

Eksik Aslan 1 puana razı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meclis'teki arbede sonrası MHP'den Engin Altay için zehir zemberek sözler!

Meclis'teki arbede sonrası MHP'den Engin Altay için zehir zemberek sözler!

Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.