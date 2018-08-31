Fas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz ve Rabat Askeri Ataşesi Albay Levent Yavuz'un Rabat'taki büyükelçilik konutunda verdiği resepsiyona Faslı yetkililer, bazı yabancı ülke büyükelçileri, ülkedeki diplomatik misyonların temsilcileri ve askeri ataşeler katıldı.

Büyükelçi Öz, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajını okudu.

Program İstiklal Marşı ve Fas'ın milli marşının okunmasıyla son buldu.

