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Fas'ta açlık grevindeki Rif hareketi üyelerinin sağlık durumu kötüleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:47 | Son Güncelleme

Fas'ta açlık grevindeki Rif hareketi üyelerinin sağlık durumu kötüleşiyor

Faslı hukukçular, hapishanelerde açlık grevindeki Rif Hareketi üyelerinin sağlık durumunun kötüleştiği uyarısında bulundu.

Rif Hareketi Tutuklularına Destek Komitesinin yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce açlık grevine başlayan tutuklu 2 Rif Hareketi üyesinin sağlık durumunun kötüye gittiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle açlık grevindeki Rabii el-Eblak ve Kerim Emgar'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtilerek, tutukluların karşılaşacağı kötü bir durumdan Faslı yetkililer sorumlu tutuldu.

Hukukçu aktivist Halid el-Bekkari, yaptığı açıklamada, 28 gündür açlık grevinde bulunan Emgar'ın sağlık durumunun kritik olduğunu, yürüyemediğini ve çok basit şahsi ihtiyaçlarını dahi başkasının yardımı olmadan gideremez hale geldiğini belirtti.

Eblak'ın sağlık durumunun ise 14 gün açlık grevinin ardından kötüye gittiğini ifade eden Bekkari, Fahili'nin de açlık grevinde olduğuna işaret etti.

Emgar'ın eşi Suad da sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Çok haykırdım. Eşim Kerim Emgar ölüme doğru son adımlarını atıyor dedim ama sesime cevap veren olmadı." ifadesini kullandı.

Suad, eşinin başına geleceklerden hükümete bağlı ulusal insan hakları konseyini ve devleti sorumlu tuttu.

Cezaevi İdaresinden yapılan yazılı açıklamada ise Emgar ve Eblak'ın ailelerinin konuyla ilgili cezaevi yönetimine herhangi bir bildiride bulunmadığı dile getirildi.

Açıklamada, cezaevi yönetiminin Emgar ve Eblak'ın tıbbi takibini yapmak istemesine rağmen, açlık grevine girdiklerini öğrenmek için yapılacak biyobelirteç ölçümlerini reddettikleri, yemeklerini düzenli olarak aldıkları ve ailelerinin kendilerini normal bir şekilde ziyaret ettiği belirtildi.

Kazablanka İstinaf Mahkemesinde 5 Nisan'da görülen davada, 2016-2017 dönemindeki gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi hakkında daha önce verilen 20'şer yıl hapis cezası onanmıştı.

Mahkeme, yargılanan diğer sanıkların her birini de 1 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Davada Rabii el-Eblak da 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

- Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki er-Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu tarafından ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler başlamıştı.

İsmini gösterilerin başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

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