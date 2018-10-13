Fas'ta bazı sektörlerde yabancılara çalışma izni adımı

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkede yabancıların şimdiye kadar ruhsat verilmeyen tıp başta olmak üzere bazı sektörlerde çalıştırılmaları olasılığının araştırılması talimatını verdi.

Başkent Rabat'ta Fas parlamentosunun yeni dönem açılışında konuşan Kral 6. Muhammed, "Şimdiye kadar ülke vatandaşı olmayanlara çalışma izin verilmeyen sağlık gibi bazı meslek ve sektörlerde yabancıların çalışma imkanlarının araştırılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Kral 6. Muhammed, Faslı gençlere tecrübe aktarımı ve istihdam sağlama şartıyla, nitelikli girişimler ve uluslararası yeteneklerin de bu çağrının kapsamına girdiğini söyledi.

Fas Kralı, yurt dışında eğitim alan öğrencilerin, eğitimleri sonrasında o ülkelerde kalmasını teşvik eden imkanlar verildiğini belirtti. 6. Muhammed, ortaya koyduğu girişimin sağlam ve olumlu rekabeti teşvik etmesinin yanı sıra Faslı yeteneklere ülkeye yararlı olmak ve geri dönüş maksadıyla uygun şartları sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Kral 6. Muhammed, düşünce, analiz ve orijinal yenilik alanlarında görevlendirilecek yeteneklerin yararına tahsis edilmek üzere partilere sağlanan hükümet desteğinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Kral 6. Muhammed, hükümet politikaları, kaliteli yasalar gibi parti performansının yükselmesine katkı veren, çalışma üsluplarında yenilenmeyi sağlayacak konuları siyasi kurumların teşvik ve takip etmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Fas yasalarına göre, yabancıların kamu sektöründe görev almasına izin verilmiyor.

