Fas'ta beyin göçünü durdurmak için reform paketi çağrısı

Arap araştırmacıların ülkelerinde kalmaya devam etmelerini güvence altına almak için bir dizi reform yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden Samedi, söz konusu reformları, bilimsel araştırma laboratuvarlarının çalışma yapısının rehabilitasyonu, laboratuvarları gelişmiş cihazlarla donatma, bilimsel alanda kullanılan ve çoğu hala bir tür gizlilik içinde olan doğru bilginin ulaşılabilirliğinin sağlanması olarak sıraladı.

Samedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas ve diğer Arap ülkelerinde eğitimde yapılması gereken reformlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arap ülkeleri arasındaki iş birliği düzeyine de değinen Samedi, birçok Arap ve İslam ülkesiyle ikili, üçlü iş birliği ortaklığının olduğunu ancak çoğunun bu ortaklığı gerektiği gibi etkinleştirmediğini dile getirdi.

Samedi, Fas'ta yüksek öğrenimde bilimsel çalışmalarda Fransızca eğitim verilmesinin ülkeler arası iş birliğini olumsuz yönde etkilediğini belirterek, bunun, Faslı öğrenci ve eğitimcilerin, İngilizceyi esas alan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve diğer ülkelerdeki tekliflerden yararlanamamalarına neden olduğuna işaret etti.

- İnovasyon kentleri

Son on yılda Fas üniversitelerinde patent oranında önemli artış olduğunu kaydeden Samedi, bunun Fas'ı 6 üniversitede inovasyon kentleri adı verilen önemli bir yapı oluşturmaya yönelttiğini ve bunu diğer üniversitelerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

Samedi, "İnovasyon kentlerinin rolü, buluş sahiplerini patent tescili aşamasına gelinceye kadar kucaklamak ve daha sonra buluşu bir projeye ve sanayiye dönüştürecek olan şirket ile ilişkilendirmek, böylelikle ülkenin ekonomik ve sosyal dokusunda istenen etkiyi sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.