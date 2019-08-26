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Fas'ta bir İsrailli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

Fas polisi, bir İsrailliyi sahte belge düzenleyen suç şebekesiyle bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltına aldı

Fas'ta bir İsrailli sahte kimlik belgesi ve pasaport düzenleyen bir suç şebekesiyle bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Fas Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polisin İsrail pasaportu taşıyan 52 yaşındaki kişiyi, sahte kimlik belgesi ve pasaport düzenleyen bir suç şebekesiyle bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

Şebekenin alınan istihbarat üzerine Mart ayında çökertildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu İsraillinin suç şebekesi tarafından kullanılan yöntemlerle Faslılara ait sahte kimlik ve pasaporta ulaştığından şüphe edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şüphelinin suç örgütleri arasındaki hesaplaşma kapsamında birçok kez kasten adam öldürme ve cinayete teşebbüs etme gerekçesiyle İnterpol tarafından 17 Ocak 2019'da yayınlanan kırmızı bültenle arandığı bilgisine yer verildi.

Fas makamları, Mart ayında Kazablanka'da İsraillilerin yararına sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri şüphesiyle 15 kişiyi yakalamıştı. Nisan ayında da Marakeş kentinde 2 İsrailli belgede sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas israil şebeke

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