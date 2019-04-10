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Fas'ta DEAŞ bağlantılı terör hücresi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:33 | Son Güncelleme

Fas'ta DEAŞ bağlantılı terör hücresi çökertildi

Fas'ın kuzeyinde Taza kentinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen bir terör hücresi çökertildi.

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat Servisi'nin terörle mücadele operasyonları kapsamında Taza kentinde DEAŞ'la bağlantılı 4 kişiden oluşan terör hücresini çökerttiği belirtildi.

Terör hücresi liderinin daha önce Suriye ve Irak'ta savaştığı, 2015'te terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı aktarılan açıklamada, hücrenin ülkedeki hayati öneme sahip kurumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştirme hazırlığında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca şüphelilerden birinin, bazı Faslıları Suriye ve Irak'ta savaşmaları için finanse ettiğine dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
DAEŞ Fas

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