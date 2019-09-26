Fas'ta demokratikleşme tartışmaları yeniden alevlendi

RABAT (AA) - HALİD MECDUB - Fas'ta zaman zaman dillendirilen demokratikleşme talebi bazı siyasiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından gündeme getirilse de ülkede tartışmalar daha çok "Kral'ın tahakküm etmeden tahtta kalmasının nasıl olacağı" konusu etrafında yoğunlaşıyor.

Ülkede farklı dönemlerde dillendirilen demokratikleşme meselesi son olarak Fas Kralı 6. Muhammed'in danışmanları tarafından gündeme taşındı.

Kral'ın danışmanlarından Ömer Aziman ve Abdullatif el-Menuni, geçen temmuz ayında verdikleri röportajlarda "ülkenin demokratikleşme yolunda ilerlediğini ancak halen yapılması gerekenler olduğunu" belirtti.

Anayasasında yönetim sistemi "anayasal, demokratik, parlamenter ve sosyal bir monarşi" olan Fas'ta, Kral'ın İngiltere ve İspanya gibi örneklerden farklı olarak yönetimde çok daha geniş yetkileri bulunuyor.

Fas'ta farklı çevreler tarafından zaman zaman yükselen demokratikleşme talebi hakkında uzmanlar, krallığın önünde katetmesi gereken uzun bir yol olduğu görüşünü savunuyor.

- "Demokratikleşmenin yolu bazı kurumlarda köklü değişikliklere gitmekten geçiyor"