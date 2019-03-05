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Fas'ta doğrudan yabancı yatırımda düşüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 03:50 | Son Güncelleme

Fas'a şubat ayında doğrudan yabancı yatırım geçen yılın aynı döneme göre yüzde 30,4 oranında azaldı

Fas'a şubatta yapılan doğrudan yabancı yatırımda düşüş olduğu belirtildi.

Fas'ın ekonomi ve ticari değişim istatistiklerinden sorumlu Fas Harcamalar Ofisi tarafından yayınlanan rapora göre ülkeye şubat ayında doğrudan yabancı yatırım, geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 30,4 oranında azaldı.

Raporda, geçen yıl şubatta 263 milyon dolar gerçekleştiği belirtilen doğrudan yatırım miktarının bu yıl aynı dönemde 162 milyon dolarda kaldığı kaydedildi.

Ayrıca bu yıl şubat ayı ihracat rakamında 34,3 milyar dolarla geçen yıl aynı döneme göre 0,5 oranında artış yaşandığı belirtilen raporda, aynı dönem için ithalatın yüzde 3,9 artarak 4,5 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Rapora göre, yurt dışında yaşayan Faslıların ülkelerine havale ettiği nakit miktarı da 9,7 oranında artışla 621 milyon dolara ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
doğrudan yabancı yatırım ekonomi Fas ihracat ithalat

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