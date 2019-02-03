Fas'ta domuz gribi: 11 ölü

Fas'ta domuz gribi nedeniyle hafta başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede hafta başından bu yana 11 kişinin domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği, 58 kişide de domuz gribi virüsü tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, domuz gribi sebebiyle tedavi gören 58 kişiden 15'inin iyileştiği, 32 kişinin tedavisinin ise halen sürdüğü kaydedildi.

Hastalığın yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığının çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Fas'ta domuz gribinden ilk ölüm olayı pazartesi günü yaşanmıştı.

