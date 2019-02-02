Fas'ta domuz gribi: 9 ölü

Fas'ta domuz gribi nedeniyle hafta başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Enes ed-Dikkali, Fas resmi haber ajansı MAP'ye yaptığı açıklamada, ülkede hafta başından bu yana 9 kişinin domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Bakanlığın, hastalığın yayılmasını engellemek için çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Dikkali, hastalığın epidemiyolojik durumunun, önceki yıllara göre normal seyrettiğini aktardı.
Fas'ta domuz gribinden ilk ölüm geçen pazartesi yaşanmıştı.
Dünya genelinde 2009 ve 2010 arasında yaygın şekilde görülen, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü vakaları nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
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