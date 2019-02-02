HABER

Fas'ta domuz gribi: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 17:00 | Son Güncelleme

Fas'ta domuz gribi: 9 ölü

Fas'ta domuz gribi nedeniyle hafta başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Enes ed-Dikkali, Fas resmi haber ajansı MAP'ye yaptığı açıklamada, ülkede hafta başından bu yana 9 kişinin domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakanlığın, hastalığın yayılmasını engellemek için çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Dikkali, hastalığın epidemiyolojik durumunun, önceki yıllara göre normal seyrettiğini aktardı.

Fas'ta domuz gribinden ilk ölüm geçen pazartesi yaşanmıştı.

Dünya genelinde 2009 ve 2010 arasında yaygın şekilde görülen, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü vakaları nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Güvercin uçururken elektrik akımına kapıldı, yatağa mahkum olduGüvercin uçururken elektrik akımına kapıldı, yatağa mahkum oldu
Vasiyeti gereği makam odasının karşısındaki mezarlığa defnedildiVasiyeti gereği makam odasının karşısındaki mezarlığa defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi Fas

En Çok Okunan Haberler

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

Adana'da deprem! (Son depremler Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Adana'da korkutan deprem!

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.