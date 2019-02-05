Fas'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Fas'ta domuz gribi nedeniyle yaklaşık bir hafta içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.
Fas televizyon kanalı 2M'nin haberine göre, ülkede 16 kişi domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığından pazar günü yapılan yazılı açıklamada, ülkede 28 Ocak'tan bu yana 11 kişinin domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdiği, 58 kişide de H1N1 virüsü tespit edildiği belirtilmişti.
Açıklamada, domuz gribi sebebiyle tedavi gören 58 kişiden 15'inin iyileştiği, 32 kişinin tedavisinin ise sürdüğü kaydedilmişti.
Dünya genelinde 2009-2010 yıllarında yaygın şekilde görülen domuz gribi nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
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