Fas'ta geniş çaplı kabine revizyonu

Fas'ta Kral 6. Muhammed, Sadeddin el-Osmani başkanlığındaki hükümette geniş çaplı bir revizyona giderek bakanlık sayısını 39'dan 24'e düşürdü.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Osmani ve yeni kabine üyelerini kabul etti. Yeni kabine, Kralın önünde yemin ederek göreve başladı.

Buna göre 39 bakandan oluşan eski hükümetteki 15 bakanlık kaldırıldı, 6 yeni bakan göreve getirilirken 4 bakanlıkta da görev değişikliğine gidildi.

Kabineye yeni katılan bakanların, "Sağlık Bakanı", "İmar, İskan ve Şehir Politikası Bakanı", "Turizm, Geleneksel Sanatlar, Hava Taşımacılığı ve Sosyal Ekonomi Bakanı", "Çalışma ve Mesleki Entegrasyon Bakanı", "Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Milli Eğitim, Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanı" olduğu ifade edildi.

Kral 6. Muhammed, geçen temmuz ayında tahta geçişinin 20. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, yasama döneminin başlamasıyla birlikte kabinede revizyona gidileceğini duyurmuştu.