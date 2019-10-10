HABER

Fas'ta geniş çaplı kabine revizyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 01:02 | Son Güncelleme

Yeni kabinede bakanlık sayısı 24'e düştü

Fas'ta Kral 6. Muhammed, Sadeddin el-Osmani başkanlığındaki hükümette geniş çaplı bir revizyona giderek bakanlık sayısını 39'dan 24'e düşürdü.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Osmani ve yeni kabine üyelerini kabul etti. Yeni kabine, Kralın önünde yemin ederek göreve başladı.

Buna göre 39 bakandan oluşan eski hükümetteki 15 bakanlık kaldırıldı, 6 yeni bakan göreve getirilirken 4 bakanlıkta da görev değişikliğine gidildi.

Kabineye yeni katılan bakanların, "Sağlık Bakanı", "İmar, İskan ve Şehir Politikası Bakanı", "Turizm, Geleneksel Sanatlar, Hava Taşımacılığı ve Sosyal Ekonomi Bakanı", "Çalışma ve Mesleki Entegrasyon Bakanı", "Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Milli Eğitim, Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanı" olduğu ifade edildi.

Kral 6. Muhammed, geçen temmuz ayında tahta geçişinin 20. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, yasama döneminin başlamasıyla birlikte kabinede revizyona gidileceğini duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, Abdulilah Bankiran'ın kabineyi kurma çalışmalarının başarısızlığa uğramasının ardından 17 Mart 2017'de hükümeti kurması için Sadeddin Osmani'yi görevlendirmişti. Bankiran'ın koalisyon oluşturmayı reddettiği partilerle anlaşan Osmani, yeni hükümeti 6 partiyle kurmayı başarmıştı.

Koalisyonu oluşturan partilerden İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS), 5 Ekim'de koalisyondan ayrılma kararı almıştı.

Çok partili bir koalisyondan oluşan Fas hükümetine Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Halk Hareketi (MP), Halk Güçleri Sosyalist Birliği ve Anayasal Birlik Partisi (UC) destek veriyor.

Her anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdiHer anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdi
'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk''Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'
Gara Tren ve elektrikli otofaytonlar dünyanın 22 ülkesinin sokaklarında geziyorGara Tren ve elektrikli otofaytonlar dünyanın 22 ülkesinin sokaklarında geziyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bakanlık Fas Kral 6. Muhammed Reform Sadeddin Osmani

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çavuşoğlu çok sert konuştu: Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Bakan Akar harekatı bizzat yönetiyor! Tüm komutanlar orada!

Harekatı bizzat yönetiyor! Tüm komutanlar orada!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili propaganda yapan kişilere gözaltı

Harekat sonrası harekete geçtiler!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

YPG/PKK, Celabrus’ta bir evi bombaladı!

YPG/PKK, Celabrus’ta bir evi bombaladı!

Son dakika: Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!

MSB: 181 hedef ateş altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.