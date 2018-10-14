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Fas'ta görme engelliler hükümetten iş istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 03:15 | Son Güncelleme

Başkent Rabat'ta toplanan yüzlerce görme engelli, düzenledikleri yürüyüşle hükümetten istihdam talep etti

Fas'ta görme engelliler, kendilerine kamuda iş verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Diplomalı Görme Engelliler Ulusal Koordinasyonu adlı bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan çağrıya katılan yüzlerce görme engelli, başkent Rabat'ta hükümetten iş istedi.

Fas Aile ve Dayanışma Bakanlığı binası önünde başlayan yürüyüş, Parlamento binası önünde son buldu.

Yüzlerce görme engellinin katıldığı yürüyüşün düzenlenmesinde, Aile ve Dayanışma Bakanlığının üst katındaki oturma eyleminde, bir görme engellinin binadan düşerek yaşamını yitirmesinin etkili olduğu belirtildi.

Aile ve Dayanışma Bakanlığının üst katında 45 görme engelli, 26 Eylül'den bu yana kamuda istihdam edilme talebiyle oturma eylemi yapıyor.

Hükümetin, bu eylemin sonlandırılması karşılığında sunduğu teklif, görme engellilerce henüz kabul edilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Görme engelliler İş talebi gösterileri

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