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Fas'ta hükümet esnafla anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 05:08 | Son Güncelleme

Fas'ta "elektronik fatura kesme zorunluluğuna" tepki olarak düzenlenen protestoların ardından hükümet ile esnaf temsilcileri arasında anlaşma sağlandı

FAS (AA) - Fas'ta "elektronik fatura kesme zorunluluğuna" tepki olarak düzenlenen protestoların ardından hükümetin esnafla anlaştığı belirtildi.

Fas Maliye Bakanlığı, vergi denetimi için işletmelere elektronik fatura kesme zorunluluğu getirilmesi dahil bir dizi yeni uygulamayı protesto eden küçük işletmeler ve esnafla iki hafta süren protestoların ardından anlaşmaya vardı.

Esnaf temsilcilerinden Meslekler Genel Federasyonu Başkanı Ahmed Efilal, bu anlaşma çerçevesinde vergi denetimi için işletmelere getirilen elektronik fatura kesme zorunluluğunun iptal edildiğini açıkladı.

Bazı bölgelerde anlaşmayı takip etmek ve masaya yatırılan sorunları incelemek üzere hükümete bağlı vergi dairesi yetkilileri ile esnaf temsilcileri arasında komiteler kurulmasının kararlaştırıldığını aktaran Efilal, anlaşmanın ardından esnafın kimi kentlerde yaptığı greve de son vereceğini sözlerine ekledi.

Hükümet yılbaşı itibarıyla vergi kaçırılmasının önüne geçilmesi ve kapsamlı vergi denetimi için işletmelere elektronik fatura kesme zorunluluğu getirilmesi dahil bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirmişti.

Buna karşın ülkedeki küçük işletmeler ve esnaf, söz konusu uygulamaların kar marjı düşük işletmelerde ticareti durma noktasına getirdiğini savunarak bu uygulamaya tepki göstermiş ve protestolar düzenlemişti.

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