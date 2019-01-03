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Fas'ta iki kadın turistin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 22:27 | Son Güncelleme

Norveç ve Danimarka vatandaşı olan iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 7 kişi daha mahkemeye sevk edildi - Turistlerin öldürülmesi olayında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Fas'ta biri Norveç diğeri Danimarka vatandaşı iki kadın turistin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7 yeni şüphelinin daha mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Başkent Rabat'taki Temyiz Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadın turistlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin daha mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar biri İsviçre vatandaşı olmak üzere gözaltına alınanlardan 22 kişinin mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

Fas İçişleri Bakanlığından geçen ay yapılan yazılı açıklamada, Toubkal Dağı yakınlarında iki kadın turistin cesetlerinin bulunduğu, cenazelerin boyunlarında darp izleri olduğu ifade edilmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani de bu tip saldırıların Fas ve halkının sırtına indirilen bir hançer olduğunu, ülkenin kültür ve değerleriyle bağdaşmayan bu eylemin halkın tüm kesimlerince kınandığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fas iki kadın turist Norveç diğeri Danimarka

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