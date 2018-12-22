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Fas'ta iki turistin cesedinin bulunması protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 00:54 | Son Güncelleme

Fas'ta Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin cesedinin bulunması, Marakeş'teki Danimarka Konsolosluğu önünde protesto edildi

Fas'ta Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin cesedinin bulunması, Marakeş'teki Danimarka Konsolosluğu önünde protesto edildi.

Marakeş'teki konsolosluk önünde toplanan kalabalık, boyun kısımlarında şiddet belirtileri bulunan iki kadın turistin cesedinin bulunmasına tepki gösterdi.

Olayı kınayan göstericiler, konsolosluk binası önünde mumlar yaktı.

Fas İçişleri Bakanlığından pazartesi yapılan yazılı açıklamada, "Boyun kısımlarında şiddet belirtileri bulunan iki kadın turistin cesedi Toubkal Dağı yakınlarında bulundu." denilmişti.

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığı ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydedilmişti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani de bu tip saldırıların, Fas ve halkının sırtına indirilen bir hançer olduğuna işaret ederek, Fas'ın kültür ve değerleriyle bağdaşmayan bu eylemin halkın tüm kesimlerince kınandığını kaydetmişti.

Yerli ve yabancı turistlerin dağ yürüyüşü ve tırmanışı için tercih ettiği Toubkal Dağı bölgesi, ülkede dağ turizmi için önemli alanlardan biri olarak biliniyor.

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Fas iki turist protesto

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