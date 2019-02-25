Fas'ta işçi sendikasından gösterilere devam açıklaması

Fas'ın en büyük ikinci işçi sendikası Demokratik İşçi Konfederasyonu, işçi ve memurların durumlarının iyileştirilmesi talebiyle 19 kentte düzenlenen gösterilerin devam edeceğini duyurdu.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, 19 kentte organize ettikleri gösterilere aralarında sendikacı ve hukukçuların da bulunduğu binlerce kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin işçilerin taleplerini karşılaması, sendikaların özgürlüğüne saygı göstermesi, işçi ile memur maaşlarının artırılması ve vergilerinin azaltılması için gösterilerin devam edeceği aktarıldı.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, geçen yıl kasım ayında birkaç kez sendika temsilcileriyle görüşmeler yapmıştı.

Herhangi bir neticeye ulaşılamayan görüşmelerin akabinde Fas hükümeti, 3 Aralık'ta işçilerin maaşları, çalışma ve emeklilik şartlarına yönelik talepleri görüşmek üzere hükümet, sendikalar ve iş adamları temsilcilerinden oluşan üçlü diyalog oturumları başlatmıştı.

Ancak 3 büyük sendika hükümete, maaşların artırılması konusunda yeni bir öneri sunma çağrısında bulunarak görüşmelerden çekilmişti.

Geçen perşembe, hükümet sözcüsü Mustafa el-Halfi düzenlediği basın toplantısında, sosyal diyalog kapısının kapatılmadığını, Başbakan'ın İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit'i sendikalarla görüşmek için görevlendirdiğini duyurmuştu.

