Fas’ta İskandinav turistleri öldüren 3 teröriste idam cezası

Fas’ta biri Norveçli diğeri Danimarkalı 2 kadın turistin öldürülmesi davasında yargılanan 3 sanığa idam cezası verildi.

Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen (24) ile Norveçli Maren Ueland (28) adlı iki kadın turist, 17 Aralık’ta Fas’ın turistik yeri Toubkal Dağı yakınlarındaki çadırlarında boğazları kesilmiş halde bulunmuştu. Olayın ardından Fas Polisi tarafından Marakeş’te yakalanan DEAŞ üyesi 4 teröristten 3’ü, dün mahkemenin verdiği kararla idam cezasına mahkum edildi.

Fas’ın başkenti Rabat yakınlarındaki Sale Mahkemesi, dünkü duruşmada olayın üç faili Abdussamed el-Cud, Yunus Uziyad ve Reşid Afati’nin idam cezasına çarptırılmasına karar verdi. Terör örgütü DEAŞ üyesi 3 zanlı cinayeti işlediklerini önceden itiraf etmişlerdi ve mahkeme tarafından çarptırıldıkları cezaya itirazda bulunmadılar.

Cinayetle ilişkisi olduğu tespit edilen 21 kişi daha mahkeme tarafından 5 yıldan başlayarak müebbete kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. İsveç vatandaşı olan sanıklardan biri 20 yıl hapse mahkum edildi.

Atlas Dağları’nın güneyinde yaşanan olayı planlayan 25 yaşındaki seyyar satıcı Abdussamed el-Cud ile 27 yaşındaki marangoz Yunus Uziyad cinayetleri işlerken 33 yaşındaki örgüt üyesi Reşid Afati de her şeyi kayda alıp internette paylaşmıştı.

Olay günü dağda zanlılara eşlik eden 33 yaşındaki Abdurrahim Khayalı’nın, cinayet anından kısa süre önce saklanacakları bir yer bulmak için Marakeş’e indiği ortaya çıkmıştı. Khayalı da idama mahkum edilen 3 zanlı gibi mahkemeden bağışlanma istemezken diğer 20 sanığın çoğu masum olduklarını iddia ederek adil bir yargılama talebinde bulundu.

