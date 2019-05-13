Fas'ta, İsrail merkezli sağlık firması polemiği

RABAT (AA) - Fas Sağlık Bakanı Enes ed-Dikkali, diş sağlığı alanında faaliyet gösteren ve İsrail merkezli olduğu iddia edilen şirketin İsrail'e ait olmadığını söyledi.

Fas'ta bir İsrail dental ürün firmasının faaliyet gösterdiği yönündeki haberler, Meclis'te milletvekilleriyle Sağlık Bakanı Dikkali arasında tartışmaya neden oldu.

Dikkali konuyla ilgili milletvekillerine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının, Fas'ta faaliyette bulunan şirketler listesinde yaptığı araştırmalar sonucu söz konusu şirketin bir İsrail şirketi değil, Almanya'dan ruhsat alan Fas şirketi olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili Halid el-Bukari ise partisinin şirketle ilgili araştırma yaptığını ve İsrail menşeli olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Bukari, hükümetin, İsrail'in sağlık, sanat, kültür ya da spor kanalıyla ülkeye sızma girişimlerine ciddi ve kati bir şekilde karşı koyması gerektiğini kaydetti.

Fas'ın İsrail'le normalleşmeye karşı korunması gerektiğini vurgulayan Bukari, "Söz konusu 'Siyonist' ürünler Arap ve İslam ülkelerine yönelik stratejik savaş kapsamına giriyor. İsrail'den patates tohumu ithal edilmesinden sonra bazı Arap ülkelerinde tarım arazileri kullanılamaz hale geldi." dedi.

Rabat yönetimi, daha önce pek çok kez İsrail ile siyasi ya da ticari hiç bir ilişkisi olmadığını açıklamıştı.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi ile Normalleşme Karşıtı Fas Gözlemevi bugün, Fas'ta MIS Implants isimli bir İsrail şirketine ait ürünlerin dağıtımının yapıldığını duyurmuş ve bunun İsrail'le normalleşme kapsamına girdiği kaydedilmişti.

