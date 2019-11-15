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Fas'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 22:10 | Son Güncelleme

Fas'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi

Fas'ın birçok kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Fas'ın Ucda, Marakeş, Kasr el-Kebir ve Tiflet kentlerinde toplanan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar atarak Filistin bayrakları açtı.

İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da "Filistinlilerin kanı üzerinden oy devşirmeye çalışmakla" suçladı.

- 34 Filistinli hayatını kaybetmişti

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Gazze israil

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