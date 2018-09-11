Fas'ta, "kadına karşı şiddetle mücadele kanunu" yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Sosyal Kalkınma, Aile, Kadın ve Dayanışma Bakanı Besime el-Hakavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altı ay önce (12 Mart) Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasanın, devrim niteliğinde olarak değerlendirildiğini söyledi.

Hakavi, "2004'te onaylanan aile yasasının ardından, adaletli ve kadınları şiddetten koruyan ikinci bir kanunla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün." dedi.

Yeni yasanın koruyucu, esirgeyici, sorumluluk yükleyici ve yasaklayıcı olmak üzere dört boyutlu olduğuna işaret eden Hakavi, yasanın beş yıldan daha uzun bir sürede katılımcı demokrasi çerçevesinde devam eden kamu tartışmaları sonrasında kabul edildiğini kaydetti.

Yasa; zorla evlendirilmek, ailenin nafaka ve barınma gereksinimlerini karşılamaktan kaçmak gibi kadınlara zarar veren bazı durumların şiddet sayılmasını öngörüyor. Ayrıca, yasayla ceza gerektiren cinsel taciz şekilleri genişletilirken, bu bağlamda cezalar ağırlaştırılıyor.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek yasa, Fas'ta kadına şiddete karşı mücadele eden ilk yasa olarak görülüyor.

Yasa, 14 Şubat'ta milletvekillerinden oluşan Temsilciler Meclisi'nde (TM), 30 Ocak'ta sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Danışmanlar Meclisi'nde (DM) oylanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Hakları Komisyonu Fas Temsilcisi Leyla Rahyavi, Kasım 2017'de ülkede yaklaşık 6 milyon kadın ve genç kızın şiddete uğradığını, bunun da ülkedeki kadınların yüzde 62'sine denk geldiğini açıklamıştı.

