Fas'ta, Eylül ayında yürürlüğe giren "kadına şiddetle mücadele kanunu" hakkında tartışmalar sürüyor.
Ülkede bazı kesimler söz konusu kanunu, kadınların çektiği sıkıntılara son verecek "devrimci" bir yasa olarak değerlendirirken, bazıları kadınların onurunu korumada yeterli olmayacağını savunuyor.
Zehra Faslı Kadınlar Forumu Başkanı Azize Bakkali, kadına yönelik şiddeti suç sayan bir yasanın bulunmasının aslında "olumlu bir durum" olduğunu, yasanın pedagojik bir mekanizma olarak kadınlara saygı duyulmasını sağlayacak ve kadınlara şiddeti reddedecek bir kültür oluşturacağına inandığını söyledi.
Tek başına yasaların kadına yönelik şiddet olgusunu azaltmasının mümkün olmadığına işaret eden Bakkali, "Tacizcilere caydırıcı cezalar verilmesini kapsayan bu yasa, kadınlara hakaret ve saygınlığı zedeleme cüretini ortadan kaldırmaya katkı sağlayacaktır." dedi.
Bakkali, kadınlara yönelik taciz ve şiddet suçları konusundaki caydırıcı cezalar ve söz konusu yasa hakkında bilinçlendirme kampanyalarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.
- "Ulaşılması zor bir arzu"
Fas meclisindeki eşitlikten sorumlu komite başkanı ve milletvekili Buseyne Karuri, yasanın kadınlar için asgari anlamda koruma unsuru içerdiğini ve kadına şiddetle mücadele edebilecek bir temel oluşturduğuna işaret etti.
Karuri, "En büyük sorumluluk, yasanın uygulanması yükümlülüğünü üstlenenlerde. Özellikle de polis ve yargıçlara iş düşüyor. Bu yasanın düzgün şekilde uygulanması, kadınların korunmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
Yasanın Fas'ta kadına şiddet olgusunu kökten çözmede başarılı olacağını düşünmediğini aktaran Karuri, "Bu, halen ulaşılması zor büyük bir arzu." dedi.
Karuri, bu yasanın birçok sebebe dayanan karmaşık bir olguyu yok etmek için yeterli olmadığını dile getirdi.
-"Yasa, devrim niteliğinde"
Fas'ta, "kadına şiddetle mücadele kanunu" 12 Eylül'de yürürlüğe girmişti.
Sosyal Kalkınma, Aile, Kadın ve Dayanışma Bakanı Besime el-Hakavi, altı ay önce Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasanın, devrim niteliğinde olarak değerlendirildiğini söylemişti.
Yasa; zorla evlendirilmek, ailenin nafaka ve barınma gereksinimlerini karşılamaktan kaçmak gibi kadınlara zarar veren bazı durumların şiddet sayılmasını öngörüyor. Ayrıca, yasayla ceza gerektiren cinsel taciz şekilleri genişletilirken, bu bağlamda cezalar ağırlaştırılıyor.
Yasa, 14 Şubat'ta milletvekillerinden oluşan Temsilciler Meclisi'nde (TM), 30 Ocak'ta sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Danışmanlar Meclisi'nde (DM) oylanmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Hakları Komisyonu Fas Temsilcisi Leyla Rahyavi, Kasım 2017'de ülkede yaklaşık 6 milyon kadın ve genç kızın şiddete uğradığını, bunun da ülkedeki kadınların yüzde 62'sine denk geldiğini açıklamıştı.
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