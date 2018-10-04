Fas'ta, Eylül ayında yürürlüğe giren "kadına şiddetle mücadele kanunu" hakkında tartışmalar sürüyor.

Ülkede bazı kesimler söz konusu kanunu, kadınların çektiği sıkıntılara son verecek "devrimci" bir yasa olarak değerlendirirken, bazıları kadınların onurunu korumada yeterli olmayacağını savunuyor.

Zehra Faslı Kadınlar Forumu Başkanı Azize Bakkali, kadına yönelik şiddeti suç sayan bir yasanın bulunmasının aslında "olumlu bir durum" olduğunu, yasanın pedagojik bir mekanizma olarak kadınlara saygı duyulmasını sağlayacak ve kadınlara şiddeti reddedecek bir kültür oluşturacağına inandığını söyledi.

Tek başına yasaların kadına yönelik şiddet olgusunu azaltmasının mümkün olmadığına işaret eden Bakkali, "Tacizcilere caydırıcı cezalar verilmesini kapsayan bu yasa, kadınlara hakaret ve saygınlığı zedeleme cüretini ortadan kaldırmaya katkı sağlayacaktır." dedi.

Bakkali, kadınlara yönelik taciz ve şiddet suçları konusundaki caydırıcı cezalar ve söz konusu yasa hakkında bilinçlendirme kampanyalarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.