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Fas'ta "kış saati uygulamasının iptali" protestoları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 01:48 | Son Güncelleme

Hükümetin kış saati uygulamasını iptal etmesine karşı düzenlenen gösterilerde, Fakih Bin Salih kentinde 5, Tanca'da ise 2 öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi

Fas'ta hükümetin kış saati uygulamasını iptal kararını protesto eden öğrencilerden 7'si gözaltına alındı.

Ülkede 3 muhalif partiyi çatısı altında toplayan "Demokratik Sol Federasyon", Demokratik Emek Konfederasyonu ve Fas İnsan Hakları Derneğinden yapılan ortak açıklamada, Fakih Bin Salih kentinde gösterilere katılan 5 öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi.

Muhalif Et-Talia Partisinden yapılan açıklamada da Tanca kentinde gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 2 öğrencinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gelişmelerin endişeyle izlendiği ifade edilen açıklamada, öğrencilerin acilen serbest bırakılması istenildi.

Ayrıca Kazablanka, Agadir, Meknes, Nador ve Fes başta olmak üzere birçok kentte ilkokul ve lise öğrencileri hükümetin kış saati uygulamasını iptal kararını protesto için gösteriler düzenlemişti.

Fas hükümeti, 26 Ekim'de kış saati uygulamasını iptal etmişti.

Yıl içinde değişiklik yapılmasını önlemek için alınan bu karar halktan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından tepki gördü. Eğitim Bakanlığının ders saatini bir saat ileriye almasının çalışan velilerin çocuklarına okula giderken eşlik etmesinde sorun oluşturduğu, ayrıca özellikle kırsal kesimde öğrencilerin erken saatlerde yola çıkmasının güvenlik bakımından ailelerini endişelendirdiği ifade ediliyor.

Başbakan Sadeddin el-Osmani, geçen hafta meclisin açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin kış saati uygulamasını iptal etme kararını halkın tepkiyle karşıladığını, bu nedenle söz konusu uygulamayı yeniden değerlendireceklerini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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