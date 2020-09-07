Fas'ta Libya görüşmeleri başladı

İki gün sürecek görüşmelerde hedef ateşkesin güçlendirilmesi.Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusuna hakim Libya Ulusal Ordusu'nun temsilcileri uzlaşılan ateşkesten iki hafta sonra bir araya geldi. Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın verdiği bilgilere göre pazar günü Fas'ın Bouznika kentinde bir araya gelen heyetler iki gün boyunca sürecek buluşmada ateşkesin güçlendirilmesini ve anlaşmazlıkların çözümü için düzenlenecek görüşmelerin önünü açmayı planlıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, görüşmelerin gayrı resmi karaktere sahip olduğu, hedefin Libya'daki taraflar arasındaki diyaloğu yeniden canlandırmak olduğu kaydedildi. İlk temasların olumlu bir atmosferde geçtiği ifade edildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti 21 Ağustos'ta ateşkes ilan etmiş, UMH Başbakanı Fayiz es Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatını vermişti. Ardından Tobruk merkezli hükümet de ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise ateşkes girişiminin bir yanıltma stratejisi olduğu ileri sürülmüştü.