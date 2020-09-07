HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fas'ta Libya görüşmeleri başladı

Fas'ta Libya görüşmeleri başladı

07.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Libya'da yaşanan ihtilafın tarafları müzakere için Fas'ta bir araya geldi.

Fas'ta Libya görüşmeleri başladı

İki gün sürecek görüşmelerde hedef ateşkesin güçlendirilmesi.Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusuna hakim Libya Ulusal Ordusu'nun temsilcileri uzlaşılan ateşkesten iki hafta sonra bir araya geldi. Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın verdiği bilgilere göre pazar günü Fas'ın Bouznika kentinde bir araya gelen heyetler iki gün boyunca sürecek buluşmada ateşkesin güçlendirilmesini ve anlaşmazlıkların çözümü için düzenlenecek görüşmelerin önünü açmayı planlıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, görüşmelerin gayrı resmi karaktere sahip olduğu, hedefin Libya'daki taraflar arasındaki diyaloğu yeniden canlandırmak olduğu kaydedildi. İlk temasların olumlu bir atmosferde geçtiği ifade edildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti 21 Ağustos'ta ateşkes ilan etmiş, UMH Başbakanı Fayiz es Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatını vermişti. Ardından Tobruk merkezli hükümet de ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise ateşkes girişiminin bir yanıltma stratejisi olduğu ileri sürülmüştü.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana iç savaş devam ediyor. Ülkenin batı kesimleri uluslararası toplum tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği UMH'nin, doğu ve güney kesimleri ise Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın aralarında bulunduğu bir dizi ülkenin desteklediği Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolü altında bulunuyor. Hafter, Tobruk merkezli meclisin desteğine sahip.

Erdoğan ile Serrac bölgesel gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti. Görüşmede Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtmiş, Türkiye’nin önceliğinin Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak bir an önce istikrara kavuşması olduğunu yinelemiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Görüşmede, Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen iş birliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye’nin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DW, dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Özbekistan, Covid-19 mücadelesinde bölge ülkelere örnek olduÖzbekistan, Covid-19 mücadelesinde bölge ülkelere örnek oldu
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’e uzaktan eğitim tavsiyesi!Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’e uzaktan eğitim tavsiyesi!
En Çok Okunan Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
Bir sanat eseri olarak 500 bin TL’den satışa çıkan çöp torbası
Bir sanat eseri olarak çöp torbası!
Bin Ladin örgüt üyeleriyle 'erotik videolarla' iletişim kurmuş!
Bin Ladin örgüt üyeleriyle 'erotik videolarla' iletişim kurmuş!
Avusturyalı 'buz adam' Josef Koeberl rekor kırdı!
Avusturyalı 'buz adam' Josef Koeberl rekor kırdı!
Özbekistan, Covid-19 mücadelesinde bölge ülkelere örnek oldu
Özbekistan, Covid-19 mücadelesinde bölge ülkelere örnek oldu
Güneş'in manyetik alanı yüksek çözünürlükte kayda alındı
İlk kez bu kadar çözünürlüğü yüksek şekilde kayda alındı!
Dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidiyor!
Dünyanın en yüksek asgari ücreti için referandum!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.