Fas'ta liselerde bazı derslerin Fransızca verilmesine karşı gösteri

Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar tarafından Kasım 2015'te yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verilmişti:

Bünyesinde 40'tan fazla sivil dernek, parti ve meslek kuruluşunu barındıran Halk Eğitimini Savunma Ulusal Koalisyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce öğretmen ve sendika üyesi, okullarda Fransızca eğitim verilmesini reddeden yazıların bulunduğu dövizler taşıdı.

FAS (AA) - Fas'ta yüzlerce öğretmen ve sendika üyesi, liselerde fen ve teknik derslerin Fransızca okutulması için mecliste yürütülen çalışmaları protesto etti.

"Eğitim müfredatındaki karışıklığın giderilmesi, özellikle de mesleki eğitim veren liselerdeki eğitim bütünlüğünün sağlanması için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren, liselerin bilim, mekanik ve elektronik teknolojileri bölümlerindeki matematik ve fen bilimleri derslerinin Fransızca okutulmasına karar verildi."

- Karar "sıralı dil öğrenimi" ilkesiyle de çelişiyor

Liselerde teknik ve fen derslerinin Fransızca olarak işlenmesinin ayrıca Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan stratejik vizyon kapsamındaki "sıralı dil öğrenimi" ilkesiyle de çeliştiği belirtiliyor.

Bu ilke, öğrencilerin ilkokulda Arapça, Amazig dili (Berberice) ve Fransızcadan istifade etmesi, ortaokulda bu dillere İngilizcenin eklenmesi ve lisede de öğrencilerin bir dili seçmeli ders olarak alması anlamına geliyor.

Bazı araştırmacılar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararla halka tek başına Fransızcayı empoze etmek istediği değerlendirmesinde bulunuyor.

Fas, 1977'de eğitimin Arapçalaştırılması yönünde bir politika benimsemişti. Buna rağmen bilim, teknoloji ve matematik dersleri doksanlı yılların başına kadar liselerde Fransızca olarak okutulmaya devam etmişti. Fen, iktisat, tıp ve mühendislik fakültelerindeki eğitimin Fransızca devam ettiği ülkede, lise eğitimi tamamlanana kadar tüm derslerin Arapçalaştırılması kararı alınmıştı.