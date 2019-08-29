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Fas’ta maç sırasında sel vurdu: 7 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

Fas’ın güneyindeki Taroudant kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, maç izlemek için gelen taraftarları vurdu, olayda 7 kişi hayatını kaybetti.Fas’ın güneyindeki Taroudant kentine bağlı Adaudev Wagram köyünde meydana gelen şiddetli yağış, sel felaketine dönüştü.

Fas’ın güneyindeki Taroudant kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, maç izlemek için gelen taraftarları vurdu, olayda 7 kişi hayatını kaybetti.
Fas’ın güneyindeki Taroudant kentine bağlı Adaudev Wagram köyünde meydana gelen şiddetli yağış, sel felaketine dönüştü. Sel felaketi, köyde bir final maçı izlemek için gelen taraftarları vurdu. Bazı taraftarlar sel suları nedeniyle izole edilen bir duvarın üstünde kaldı. Sel sularında mahsur kalan taraftarlar, çığlık atıp yardım isterken, duvarın tamamen çöktüğü görüntülendi. Olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, bazı kişilerin hala kayıp olduğu ifade edildi. Yerel makamlarının sel sularında kaybolan kişilerin arama çalışması başlattığı öğrenildi.

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