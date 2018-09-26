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Fas'ta Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 02:03 | Son Güncelleme

Başkent Rabat'ta, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki amacıyla gösteri yapıldı

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto edildi.

"Bizim Aksa'mız. Sizin tapınağınız değil" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. Kudüs başta olmak üzere Filistin halkının direnişine destek mesajları gönderilen eylemde, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'e yönelik ihlallerine tepki gösterildi.

Göstericiler, "Halk Kudüs'ün özgürleştirilmesini istiyor.", "Filistin emanet, normalleştirme ihanet", "Fas'tan Filistin'e selam" diye slogan attı.

Gösteride ayrıca Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller karşısında sessiz kalan Arap rejimlerini kınayan pankartlar açıldı.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fas gösteri Kudüs Rabat

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