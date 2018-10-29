Fas'ta öğretmenler, sözleşmeli çalışma sistemini protesto etti

Fas'ın kuzeyindeki Kazablanka kentinde binlerce öğretmen, hükümetin, sözleşmeli çalışma programını protesto etti.

Kazablanka kentinde bir araya gelen göstericiler, geçen sene belirlenen sözleşmeli çalışma sistemini protesto ederek, öğretmenlerin kadroya alınmasını istedi.

Faslı öğretmenler, söz konusu program aleyhinde pankartlar taşıdı.

Gösteriyi organize edenler, eyleme 35 binden fazla öğretmenin katıldığını ifade etti.

Fas hükümeti, geçen yıl kamu sektöründe, 2 yıllık ve yenilenebilir sözleşmeye dayalı bir istihdam programı açıklamıştı. Bu yeni programdan en fazla etkilenen sektörler arasında eğitimin yer aldığı ifade ediliyor.

Başbakan Sadeddin el-Osmani ise ekim ayının başında yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlere işlerini kaybetmeyecekleri konusunda güvence vermişti.

