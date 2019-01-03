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Fas'ta öğretmenlerin gösterisine polis müdahalesi: 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 03:00 | Son Güncelleme

Fas'ta öğretmenlerin gösterisine polis müdahalesi: 18 yaralı

Fas'ın başkenti Rabat'ta bir grup öğretmenin maaşlarına zam talebiyle düzenlediği gösteriye güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu protestocu gruptan 18 kişi yaralandı.

Başkentte çok sayıda öğretmen, terfi ve maaş artırımı talebiyle meclis binası önünde gösteri düzenledi.

AA muhabirine konuşan 9. Derece Öğretmenleri Ulusal Koordinasyonu Yardımcısı Eyüp el-Kehaili, güvenlik güçlerinin, Alman Büyükelçiliğine doğru harekete geçen göstericilere coplarla müdahale ettiğini söyledi.

Kehaili, 6'sı ağır olmak üzere 18 öğretmenin yaralandığını ifade etti.

Fas makamlarından olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas öğretmenler Terfi

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